شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان در واکنش به مواضع اخیر ژوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور تأکید کرد که لبنان حاکمیتش را مدیون ایران و فداکاری‌های مقاومت است.

در پی لفاظی‌ها و ناسپاسی‌های اخیر ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان علیه ایران و حزب‌الله در راستای تداوم انفعال و تسلیم دولت لبنان مقابل دیکته‌های آمریکایی- صهیونیستی، شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان دیروز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به این سخنان اعلام کرد که حمایت ایران از مقاومت، ستون فقرات شکست رژیم اشغالگر صهیونیستی در لبنان بوده است و ایران هرگز هیچ مداخله‌ای در حاکمیت لبنان نداشته است. وی تأکید کرد که مقاومت لبنان با کمک تهران، دشمن صهیونیستی را شکست داد و کشور ما را آزاد کرد تا بیروت بار دیگر تحت حاکمیت مردم لبنان قرار بگیرد. شیخ احمد قبلان در ادامه با انتقاد شدید از ناسپاسی دولت لبنان و رئیس‌جمهور این کشور اظهار داشت: در برابر این فداکاری‌ها کمترین کاری که شما می‌توانید بکنید، قدردانی و تشکر است.