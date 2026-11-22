هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد این کشور از امنیت عربستان حمایت می‌کند اما نه با اعزام نیرو و تصمیم برای اعزام نیرو باید از سوی پارلمان ترکیه مجوز لازم را داشته باشد.

وزیر خارجه ترکیه، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «تی‌جی‌آر‌تی خبر» اعلام کرد سیاست فعلی آنکارا بر پشتیبانی دفاعی از عربستان سعودی متمرکز است و تاکنون هیچ تصمیمی برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه در خاک یمن اتخاذ نشده است.وی تأکید کرد ترکیه حمایت‌های لازم برای دفاع از عربستان را ارائه می‌کند و همکاری‌های دفاعی و فنی میان دو کشور در حال انجام است. فیدان پیش‌تر نیز از کمک‌های ترکیه در حوزه پدافند هوایی و جنگ الکترونیک سخن گفته بود.

به گزارش فارس وزیر خارجه ترکیه با اشاره به توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان گفت: این پیمان علیه هیچ کشور مشخصی شکل نگرفته است. به گفته وی، هرگونه ورود به یک عملیات نظامی گسترده مستلزم دریافت مجوز پارلمان ترکیه است.