ایمنسازی زیرساختها با شتاب مضاعف دنبال میشود
سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی به مناسبت هفته بسیج، این نهاد را سپر راهبردی ملت ایران در بزنگاههای تاریخی عنوان کرد و نوشت: بسیج، تجلی اراده جمعی، فرهنگ ایمانی و سپر راهبردی ملت ایران در بزنگاههای تاریخی است؛ آنجا که حضور آگاهانه مردم، معادلات تهدید را دگرگون میکند. از حماسههای دفاع مقدس تا جانفشانی در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، کمک به دولت در تداوم و ارائه خدمات به مردم، روحیه بسیجی ضامن پایداری کشور بوده است.
در پیام وی آمده است: پدافند مردممحور با محوریت بسیج، امتداد عملی همین راهبرد و پیوند عمیق امنیت ملی با زندگی روزمره است؛ مسیری که با ارتقای آمادگیهای مردمی و ارتقای تابآوری اجتماعی، حفاظت از زیرساختها و مقابله هوشمندانه با تهدیدهای نوپدید را به یک فرهنگ عمومی و بازدارندگی اجتماعی تبدیل
میکند.
به گزارش ایرنا، در بخش پایانی این پیام تصریح شده است: در هفته بسیج، با گرامیداشت یاد و نام شهیدان، بهویژه قائد شهیدمان و فرماندهان مکتب بسیج و قدردانی از مجاهدتهای بسیجیان، عهد میبندیم که با اتکا به سرمایه اجتماعی بسیج و همراهی مردم، ایمنسازی زیرساختها و تعمیق تابآوری ملی را با شتابی مضاعف دنبال کنیم. درود بر بسیجیان سرافراز و ملت بزرگ و پایدار ایران.