

سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی به مناسبت هفته بسیج، این نهاد را سپر راهبردی ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی عنوان کرد و نوشت: بسیج، تجلی اراده جمعی، فرهنگ ایمانی و سپر راهبردی ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی است؛ آنجا که حضور آگاهانه مردم، معادلات تهدید را دگرگون می‌کند. از حماسه‌های دفاع مقدس تا جانفشانی در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، کمک به دولت در تداوم و ارائه خدمات به مردم، روحیه بسیجی ضامن پایداری کشور بوده است.

در پیام وی آمده است: پدافند مردم‌محور با محوریت بسیج، امتداد عملی همین راهبرد و پیوند عمیق امنیت ملی با زندگی روزمره است؛ مسیری که با ارتقای آمادگی‌های مردمی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، حفاظت از زیرساخت‌ها و مقابله هوشمندانه با تهدیدهای نوپدید را به یک فرهنگ عمومی و بازدارندگی اجتماعی تبدیل

می‌کند.

به گزارش ایرنا، در بخش پایانی این پیام تصریح شده است: در هفته بسیج، با گرامیداشت یاد و نام شهیدان، به‌ویژه قائد شهیدمان و فرماندهان مکتب بسیج و قدردانی از مجاهدت‌های بسیجیان، عهد می‌بندیم که با اتکا به سرمایه اجتماعی بسیج و همراهی مردم، ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و تعمیق تاب‌آوری ملی را با شتابی مضاعف دنبال کنیم. درود بر بسیجیان سرافراز و ملت بزرگ و پایدار ایران.