کد خبر: ۳۴۲۶۸۹
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
طعنه محسن رضایی به ترامپ:
با عکس کهنه نمیتوان نظم گذشته را بازگرداند
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید کرد که آمریکا به یک کشور شکستخورده تبدیل شده است.
سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به عکس منتشرشده از سوی رئیس دولت تروریستی آمریکا درباره نشست سهجانبه آمریکا، روسیه و چین و مقایسه با کنفرانس «یالتا» و کنفرانس «تهران» در برنامه ایکس نوشت: ایران 2026، ایرانِ 1943 کنفرانس تهران و 1945 کنفرانس یالتا نیست؛ همانطور که آمریکای 2026 آمریکای آن دوران نیست و به یک کشور شکستخورده و نه فاتح در جنگ تبدیل شده است!
به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد: جهان تغییر کرده است؛ با عکسهای کهنه نمیتوان نظم فعلی را به گذشته بازگرداند!