

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی ایران در واکنش به عکس منتشرشده از سوی رئیس دولت تروریستی آمریکا درباره نشست سه‌جانبه آمریکا، روسیه و چین و مقایسه با کنفرانس «یالتا» و کنفرانس «تهران» در برنامه ایکس نوشت: ایران 2026، ایرانِ 1943 کنفرانس تهران و 1945 کنفرانس یالتا نیست؛ همان‌طور که آمریکای 2026 آمریکای آن دوران نیست و به یک کشور شکست‌خورده و نه فاتح در جنگ تبدیل شده است!

به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد: جهان تغییر کرده است؛ با عکس‌های کهنه نمی‌توان نظم فعلی را به گذشته بازگرداند!