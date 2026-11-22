مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تاکید کرد: حکمرانی کارآمد، محصول پیوند راهبرد و اجرا، دانش و تجربه، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی است و فرهنگ بسیجی می‌تواند این پیوند را تقویت کند.



محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به مناسبت هفته بسیج در صفحه شخصی خود نوشت: «حکمرانی کارآمد، محصول پیوند راهبرد و اجرا، دانش و تجربه، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی است. فرهنگ بسیجی می‌تواند این پیوند را تقویت کند. نهالی که امام راحل با دوراندیشی الهی غرس کردند و با تدابیر حکیمانه رهبر شهید انقلاب به درختی تنومند تبدیل شد، امروز، معادلات کل منطقه را تغییر داده

است.»