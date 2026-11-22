



روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوائی سپاه، موفق شدند بیستمین فروند پهپاد پیشرفته شناسایی رزمی MQ1 آمریکایی، از نسخه بردافزوده (ER Extended Range)، را در شرق تنگه هرمز با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم

کنند.

این چهارمین فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی ارتش متجاوز آمریکا است که طی ۲۴ ساعت گذشته، با آتش سامانه‌های پدافند هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شده

است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر تأکید می‌کند که حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و هرگونه تجاوز و نقض این حریم، با پاسخ سخت، قاطع و مقتدرانه رزمندگان اسلام مواجه خواهد شد. نخبگان جوان و متخصص پدافند هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با آمادگی کامل عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های پیشرفته مراقبت و شناسایی، ضمن پایش مستمر تحرکات دشمن در منطقه، رصد، شناسایی و رهگیری لحظه‌ای تهدیدات هوائی را با دقت دنبال می‌کنند. این نیروها با اتکا به همجوشی داده‌های اطلاعاتی و عملیاتی و هماهنگی یکپارچه با بخش‌های آفندی سپاه پاسداران، برای مقابله قاطع با تهدیدات و در صورت تداوم تجاوز، سرکوب مبدأ پروازی آن‌ها از آمادگی کامل برخوردارند.

حمله موشکی و پهپادی سپاه

به 2 رادار پدافندی پاتریوت آمریکا در بحرین

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین شنبه‌شب 30 آبان 1405 در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام حمله موشکی و پهپادی به 2 رادار پدافندی پاتریوت ارتش متجاوز آمریکا در بحرین تصریح کرد: در جریان این عملیات، دو رادار متعلق به سامانه‌های پدافند هوائی پاتریوت ارتش آمریکا، مستقر در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین، هدف قرار

گرفتند.

بر اساس اعلامیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بامداد شنبه، عملیات‌های پرهزینه اسکورت و پوشش هوائی ارتش آمریکا در منطقه، نه‌تنها به اهداف موردنظر این کشور دست نیافته، بلکه با خسارات فراوان به تجهیزات و شناورهای تحت پوشش آن در دریا و آسمان همراه بوده است. در ادامه این تحرکات و در پی نقض حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران توسط دو فروند پهپاد شناسایی رزمی MQ1 و MQ9 ارتش متجاوز آمریکا، مواضع نظامی این کشور در پایگاه‌های مذکور هدف عملیات نیروی هوافضای سپاه قرار

گرفتند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار می‌دهد که حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و نقض حریم هوائی ایران از سوی هیچ کشور و نیروی متجاوزی، بدون پاسخ سخت و قاطع رزمندگان اسلام نخواهد ماند.