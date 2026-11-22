

سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای‌الیوم در تحلیلی درباره اختلاف‌نظر هسته‌ای ایران و آمریکا نوشت: اگر دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تحت فشار اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران روی آورده و با فشارهای اسرائیل روی انتقال اورانیوم غنی‌شده بالای ۶۰ درصد تهران به خارج متمرکز شود، این به معنای پذیرش شکست گزینه نظامی حتی به صورت موقت است، چراکه این تصمیم خطرات زیادی برای ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی در آب‌های منطقه غرب آسیا و اقیانوس هند و جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی دارد و در تازه‌ترین مورد نیز یک جنگنده اف- 16در جنوب ایران هدف قرار گرفت و یک پهپاد پیشرفته MQ9 در حین پرواز بر فراز تنگه هرمز ساقط شد.

عطوان در ادامه نوشت: ایران دکترین هسته‌ای خود را یک خط قرمز کاملا غیرقابل مذاکره می‌داند و با پایداری و پیروزی‌های خود در تمام جبهه‌های نبرد، به لطف اراده رزمی بسیار بالا و در اختیار داشتن سامانه‌های موشکی و پهپادی پیشرفته که موفق به خنثی کردن برتری هوائی آمریکا و اسرائیل شده‌اند، تمام فشارهای آمریکا را خنثی کرده است.

وی همچنین افزود: آنچه این واقعیت را تایید می‌کند، مخالفت رهبری ایران با هرگونه بازدید دوباره بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تاسیسات هسته‌ای این کشور است. چه در سپاه پاسداران ایران و چه در مجلس شورای اسلامی این کشور درخواست‌ها برای خروج تهران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و صدور فتوای جدیدی که اجازه دهد از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان سپری در برابر هرگونه تجاوز هسته‌ای آمریکا یا اسرائیل استفاده شود، رو به افزایش است، به ویژه که ترامپ پس از شکست در دستیابی به اهداف خود در جنگ علیه ایران و در راس آنها «سرنگونی حاکمیت، کنترل دائمی بر تنگه هرمز، تغییر نام آن و واگذاری ذخایر هسته‌ای ایران به آمریکا» تهدید کرده به عنوان آخرین گزینه به حمله هسته‌ای دست خواهد زد.

این تحلیلگر برجسته جهان عرب تاکید کرد: رهبری ایران مخالفت خود را با هرگونه امتیازدهی در مورد حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم جهت استفاده در حوزه‌های غیرنظامی و کوتاه نیامدن از این حق در مذاکرات طولانی چه در وین (که ۲ سال طول کشید) و چه در اسلام‌آباد و ژنو ثابت کرد و به میانجی‌های پاکستانی و قطری اطلاع داد که پرونده هسته‌ای ایران قابل مذاکره نبوده و واشنگتن باید هفت شرط آن را بپذیرد تا در ادامه تنگه هرمز برای دریانوردی بین‌المللی بازگشایی شود، در راس این هفت شرط نیز توقف جنگ، پایان دادن به محاصره و تحریم‌ها و از بلوکه درآمدن حساب‌های مالی و دارایی‌های مالی مسدود شده آن در بانک‌های آمریکایی و اروپایی است.

سردبیر روزنامه رای‌الیوم افزود: ایران با آمریکا از موضع پیروز یا طرفی که تسلیم تهدیدات نظامی توخالی آن نشده، صحبت می‌کند و تمام آمادگی‌های لازم را برای مقابله با هرگونه تجاوز جدید آمریکایی- اسرائیلی و شکست دادن آن و وارد کردن خسارات بسیار زیاد به نیروهای آن با یک استراتژی جدید در پیش گرفته است، استراتژی که هدف اصلی آن گسترش دامنه جغرافیایی این پاسخ و حمله به پایگاه‌های آمریکایی در اروپا پس از نابودی آنها در منطقه خلیج‌فارس و اردن است.

عطوان در ادامه نوشت: شکست بزرگ دولت ترامپ و متحدان صهیونیستی آن و برخی از رهبران عرب طرفدار آمریکا نه تنها با باخت این اتحاد شیطانی در انتخابات میان‌دوره‌ای بلکه با حملات «سایبری» که تمام ابزارهای ارتباطی مخفی آمریکا را مختل کرد و ورشکستگی نسبی شرکت فناوری «مایکروسافت» که در این زمینه تخصص دارد، نمایان شد؛ زیرا با وجود تمام تلاش‌های ترامپ و سازمان‌های اطلاعاتی او برای سرپوش گذاشتن و انکار، هر روز اطلاعات بیشتری در این زمینه فاش شد.

وی همچنین تصریح کرد: زیرکی ایرانی‌ها، دروغ‌های استراتژیک ترامپ را با واکنش‌های عملی در میدان نبرد برملا کرد، بزرگ‌ترین دروغ ترامپ ادعای نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران در جنگ

۱۲ روزه بود و بعدی کنترل کامل بر تنگه هرمز، روزی نیست که موشک‌ها و مین‌های سپاه پاسداران بیش از پنج نفتکش یا کشتی متخلف را در این تنگه منهدم نکنند.

سردبیر روزنامه رای‌الیوم در پایان پیش‌بینی کرد: بزرگ‌ترین غافلگیری احتمالی در روزهای آتی می‌تواند ادامه جنگ سایبری و تخریب بیش از هفت کابل اینترنتی باشد که در حال حاضر در زیر تنگه هرمز قرار دارند. اگر ایران این گام را بردارد و البته توانایی انجام این کار را دارد، این امر باعث یک بحران ارتباطی جهانی عظیم خواهد شد، کافی است جهانی بدون اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را تصور

کنید.

به گزارش ایسنا، عطوان در نهایت نیز این‌گونه نتیجه‌گیری کرد: در پایان باید بگویم برنامه هسته‌ای ایران امن است، این برنامه یک سپر استراتژیک برای دولت ایران ایجاد کرده و بالاترین سطح قدرت و امنیت را فراهم می‌کند. ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا در اعماق کوه‌های ایران ذخیره و انباشته شده است، کوه کلنگ در نزدیکی اصفهان یکی از این مکان‌ها و مخزن اسرار آن است. فکر نمی‌کنم ایرانِ پیروز، قوی و استوار حتی اجازه صحبت در مورد کنار گذاشتن این برنامه یا یک گرم از اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا را بدهد، یا به کارشناسان و بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای که اساسا جاسوس هستند، اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای خود را بدهد و اجازه دهد آنچه برای سلاح‌های کشتارجمعی هسته‌ای و گروگان‌های اسرائیلی در تونل‌های گردان‌های القسام در نوار غزه اتفاق افتاد، تکرار شود، شواهد و مدارک قطعی ثابت کرده اکثر میانجی‌ها بیطرف نیستند و از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دستور می‌گیرند و البته زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.