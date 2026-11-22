

در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده بود: «رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به تداوم تجاوز و نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، با اجرای یک عملیات ترکیبی آفندی موشکی و پهپادی، با رمز مبارک «یا ام‌البنین(س)»، مواضع ارتش متجاوز آمریکا در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین را هدف آتش موشکی و پهپادی قرار دادند.» بنابر این اطلاعیه در جریان این عملیات، دو رادار متعلق به سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ارتش آمریکا، مستقر در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین، هدف قرار گرفتند.

ساعاتی بعد رسانه‌های عربی مجدداً از شنیده‌شدن صدای انفجار در بحرین خبر دادند و برخی از این رسانه‌ها هدف حملات را پایگاه هوایی الصخیر و شیخ عیسی در بحرین اعلام کردند. هم‌زمان تصاویر آتش‌سوزی‌ها در بحرین نیز در شبکه‌های اجتماعی عرب‌زبان منتشر شد. طبق این تصاویر منتشرشده یکی از آتش‌سوزی‌های مربوط به خطای موشک‌های رهگیر پاترویوت آمریکایی بود که با اصابت به زمین باعث تخریب و آتش‌سوزی شده بود. پس از این حملات وزارت امور داخلی بحرین نیز مدعی شد ایران تأسیسات صنعتی را هدف قرار داده است.

چشم دشمن کور شد

ضربه روز دویست و شصت و هشتم جنگ به رادارهای مستقر در بحرین از آن جهت حائز اهمیت است که رادار، چشم سامانه پاتریوت و بخش کلیدی زنجیره کشف و رهگیری اهداف هوایی است. آسیب به رادارها می‌تواند توان کشف، رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران را برای دشمن آمریکایی-صهیونی با چالش مواجه کند. کارشناسان نظامی پس از حمله ایران، این عملیات را ضربه به یکی از اجزای اصلی شبکه دفاع هوایی آمریکا در منطقه ارزیابی کردند.

علاوه بر حمله به بحرین؛ گزارش‌هایی از حمله به نقاطی در اربیل عراق نیز منتشر شد. شبکه الغدیر عراق در آخرین ساعات شامگاه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در خبری فوری اعلام کرد که صدای سه انفجار شدید در اربیل عراق شنیده شده است. هم‌زمان منابع غیررسمی عربی مدعی شدند این منطقه هدف حمله پهپادی ایران قرار گرفته است. علاوه بر این موارد در روز دویست و شصت و هشتم جنگ؛ سپاه پاسداران بیستمین پهپاد MQ1 ارتش تروریستی آمریکا در شرق تنگه هرمز شناسایی و منهدم کرد. بنا بر اطلاعیه سپاه این پهپاد از نوع پهپاد پیشرفته شناسایی-رزمی و از نسخه بردافزوده

(ER (Extended Range، بوده است.

افزایش حملات ایران

و کاهش عبور نفت از تنگه هرمز

روز گذشته نشریه فایننشال‌تایمز گزارش تازه‌ای از کاهش عبور نفت از تنگه هرمز هم‌زمان با افزایش حملات ایران منتشر کرد. بنابر این گزارش، در هفته منتهی به ۱۸ نوامبر، ۲۶۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که نسبت به دو هفته قبل به‌ترتیب ۱۵ و ۲۰ درصد کاهش داشت. تردد نفتکش‌ها نیز از ۵۲ به ۳۷ فروند رسید. طبق داده‌های کپلر، جریان نفت در هفته دوم نوامبر تقریباً نصف هفته اول بود. لازم به یادآوری است پیش از آغاز جنگ به صورت میانگین بیش از 900 کشتی در هفته از تنگه هرمز عبور می‌کردند.

نشریه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال نیز از تلاش رژیم امارات برای انتقال نفت از تنگه هرمز با اسکورت نظامی آمریکا خبر داد و این اقدام را «پرخطر» خواند. به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، شرکت ملی نفت ابوظبی با پشتیبانی نظامی آمریکا ناوگان نفتکش خود را برای انتقال نفت از طریق تنگه هرمز فعال‌تر کرده است. وال‌استریت‌ژورنال نوشت: «این عملیات پرخطر با هدف شکستن کنترل ایران بر این آبراه حیاتی انجام می‌شود... هزینه‌های سنگینی برای کشتی‌ها و خدمه به همراه داشته است.»

آمریکا علی‌رغم هزینه‌های فراوان تاکنون نتوانسته است اقدام کارآمدی برای اسکورت کشتی‌ها و در نتیجه بازگشایی تنگه هرمز انجام دهد. این هزینه غیر از خسارات متحمل شده ارتش تروریستی آمریکا در جنگ با ایران و همچنین غیر از هزینه‌های اقتصادی‌ای است که مردم این کشور به‌دلیل انسداد تنگه هرمز، در داخل آمریکا با آن مواجه شده‌اند. همین افزایش هزینه‌های جنگ باعث شد تا روز گذشته رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا زبان به شکایت باز کند و بگوید: «جنگ پرهزینه علیه ایران باید فوراً متوقف شود.»

رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا:

ایران نسبت به قبل از جنگ قدرتمندتر شده است

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا به نیویورک‌تایمز گفت: «هیچ اقدامی فوری‌تر و مؤثرتر از پایان دادن به این جنگ برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم آمریکا وجود ندارد... این درگیری از همان ابتدا نباید در خارج از مرزهای آمریکا آغاز می‌شد و اکنون باید هرچه سریع‌تر به آن پایان داد.» جفریز اما اعتراف جالب توجه دیگری نیز داشت و آن اینکه ایران نسبت به قبل از جنگ قدرتمندتر شده است. او گفت: «ایران اکنون در موقعیت قدرتمندتری نسبت به پیش از آغاز این جنگ نسنجیده و پرهزینه قرار دارد.»

این فقط نظر رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا نیست؛ روزهای گذشته نیز در گزارش‌های هر روزه جنگ به اعتراف مقامات اسرائیلی و آمریکایی درباره قدرتمندتر شدن ایران نسبت به پیش از جنگ پرداخته بودیم. علاوه بر جفریز، روز گذشته پایگاه خبری المانیتور نیز تحلیلی با همین مضمون منتشر کرد و نوشت: «جنگی که قرار بود برنامه موشکی ایران را مهار کند، کاتالیزور توسعه برد موشک‌های ایران شد.»

دشمن هم قدرت ایران را تحسین کرد

یاکوف کاتز؛ سردبیر پیشین نشریه روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست یکی دیگر از کسانی بود که روز گذشته به تحسین ایران در جنگ پرداخت. او که با برنامه اینترنتی نشریه جروزالم‌پست مصاحبه می‌کرد؛ گفت: «با وجود حذف فرماندهان ارشد در جنگ ۴۰روزه، سازوکارها و توانایی‌های ایران همچنان پابرجاست؛ وقتی اوضاع را می‌بینم با خودم می‌گویم: تحت تأثیر قرار گرفته‌ام!» کاتز تأکید کرد: «با وجود حمله قدرتمندترین ارتش جهان، ساختارها و سازوکارهای ایران همچنان فعال‌اند، این دستاورد کوچکی نیست.» او با اشاره به اینکه نباید توانایی دشمن‌مان را دست‌کم بگیریم گفت: «درباره دقت موشک‌های بالستیک ایران اشتباه محاسبه کردیم، موشک‌های آنها با دقت بالا به اهداف موردنظر اصابت کرده‌اند و هنوز در اطراف منطقه کریا در تل‌آویو آثار انفجار و ساختمان‌های در حال تعمیر دیده می‌شود.»

آنتونی آگویلار، تحلیلگر نظامی آمریکایی یکی دیگر از افرادی بود که روز گذشته از قدرت و توانایی ایران در دفاع از خود در مقابل حملات آمریکا سخن گفت. او تصریح کرد: «حتی سنگرشکن‌های عظیم آمریکا نیز نتوانسته‌اند تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود یا از کار بیندازند.» آگویلار که خود سرهنگ دوم بازنشسته ارتش آمریکاست در گفت‌وگو با برنامه

«Going Underground» به محدودیت توان نظامی آمریکا اشاره کرد و گفت: «آمریکا شمار اندکی از این مهمات [سنگرشکن] در اختیار دارد و بمب‌افکن‌های B2 هم قادر نیستند به اهدافی مانند کوه کلنگ، نطنز و اصفهان نفوذ کنند.» به گفته او بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی، توان موشکی زیرزمینی ایران را از میان نمی‌برد؛ چراکه این زیرساخت‌ها در نقاط مختلف پراکنده‌اند و آمریکا مهمات لازم برای نابودی همه آنها را در اختیار ندارد.