عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با محکومیت احکام صادرشده علیه جمعی از علما و نخبگان بحرین، نسبت به پیامدهای تداوم تقابل حاکمیت این کشور با مردم هشدار داد و تأکید کرد: بر حاکمان بحرین لازم است که پیش از آنکه کار از کار بگذرد، به خواسته‌های ملت بحرین پاسخ مثبت دهند و به نصایح عالمان دلسوز این سرزمین و در رأس آنان رهبر دینی بزرگوار، شیخ عیسی قاسم گوش فرا دهند؛ چرا که خداوند بی‌تردید در کمین ستمگران و مستبدان است.



آیت‌الله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو مجلس خبرگان در بیانیه‌ای با انتقاد از صدور احکام قضائی علیه شماری از شخصیت‌های علمی و دینی بحرین، این اقدام را زمینه‌ساز تشدید رویارویی میان حاکمیت و ملت دانست و بر ضرورت توجه مسئولان این کشور به مطالبات مردم و توصیه‌های علمای دلسوز تأکید کرد.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: حاکمان بحرین حکم ظالمانه‌ای علیه جمع کثیری از شخصیت‌ها و نخبگان این کشور صادر کرده‌اند که شمار زیادی از برترین علمای بحرین را نیز در بر می‌گیرد؛ عالمانی که در ورع، تقوا، دلسوزی برای میهن و پاسداری از مصالح ملت آزاده و شریف بحرین سرآمدند. صدور این حکم ظالمانه، به معنای تقابل خطرناک حکومت مستبد با تمامیت ملت بحرین است؛ تقابلی که مصلحان و آزادگان این ملت بزرگ را ناگزیر به ورود به رویارویی بنیادین با حاکمیت می‌کند؛ رویارویی‌ای که جز با برچیده شدن این نظام استبدادی، رهایی از آن و گشودن مسیر شکوفایی، پیشرفت و زیست در فضائی امن و برخوردار از آزادی، استقلال و عدالت برای مردم بحرین، پایان نخواهد یافت.

آیت‌الله اراکی تأکید کرد: بر حاکمان بحرین لازم است که پیش از آنکه کار از کار بگذرد، به خواسته‌های ملت بحرین پاسخ مثبت دهند و به نصایح عالمان دلسوز این سرزمین و در رأس آنان رهبر دینی بزرگوار، شیخ عیسی قاسم گوش فرا دهند؛ چرا که خداوند بی‌تردید در کمین ستمگران و مستبدان است.