



در عرض ۲۸ روز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به «صورت‌حساب» جنگ آمریکا اضافه شد؛ هزینه‌ای گزاف که در فاصله دو ارزیابی پنتاگون از 16 اکتبر تا 16 نوامبر، ابعاد مالی قمار ترامپ را آشکارتر کرد.

آخرین برآورد پنتاگون تا 3 روز قبل از انتشار در تاریخ 19 نوامبر حدود

48.3 میلیارد دلار بود که نسبت به ارزیابی قبلی در تاریخ 16 اکتبر افزایش چشمگیر داشت؛ با این وجود این محاسبات فقط هزینه‌های مستقیم نظامی را در بر می‌گیرد و مشمول خسارت به پایگاه‌های آمریکا، هزینه درمان نظامیان مجروح و پیامدهای اقتصادی جنگ نمی‌شود.

مسئله‌ای که از چشم «آرتور میلر»، مقام ارشد بودجه وزارت جنگ آمریکا و مسئول برآورد هزینه‌ها دور مانده است.

میلر در پاسخ به «ریچارد بلومنتال»، سناتور دموکرات ایالت «کنتیکت» که از نقص برآوردها مطرح کرد، گفت: برآوردی از خسارت پایگاه‌ها در اختیار نداریم، اما برای دریافت آن از وزارت دفاع پیگیریم، هزینه‌های درمان نظامیان آمریکایی مجروح‌شده نیز در رقم اعلام‌شده لحاظ نشده است. بر اساس برآورد مرکز پژوهشی دانشگاه «براون»، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از زمان آغاز جنگ، تاکنون 162.2 میلیارد

دلار هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرد که از این مبلغ، نزدیک به 89 میلیارد دلار به بنزین و بیش از 73 میلیارد دلار به گازوئیل مربوط می‌شود و این هزینه به‌طور متوسط برای هر خانوار آمریکایی حدود هزار و 238 دلار بوده است. با این محاسبات ناقص و منطق برآورد هزینه، صورت‌حساب جنگ یک سند مالی نیست بلکه ترفندی برای کنترل حساسیت‌های اجتماعی است. پیامی که این بیلان ساختگی مخابره می‌کند، «وضعیت قابل کنترل» است درحالی که حقایق کتمان شده بخصوص هزینه تحمیل شده به مالیات‌دهندگان آمریکایی نشان از عدم کنترل شرایط دارد. ترامپ با سرمایه مردم آمریکا روی میز قمار نشسته و زیان حاصل از محاسبات غلط بر سرمایه شخصی او تاثیری ندارد.

پاسخ میلر به عنوان مسئول برآورد هزینه نیز در همین چارچوب معنا می‌گیرد؛ وقتی برآورد خسارت پایگاه‌ها، هزینه درمان مجروحان و افزایش قیمت‌های عمومی در ارزیابی جایی ندارد یعنی مسئله به نقص فنی و عدم دسترسی مربوط نیست بلکه نظام حسابداری از منطق مالی خارج شده و با دستور از بالا مهندسی می‌شود.

بنابراین، پرسش بنیادین این نیست که آخرین برآورد چقدر است یا نسبت به ارزیابی قبلی چه تغییراتی داشته است؛ مسئله، منطقی است که با تکیه به آن دستور، انتشار یک برآورد ساختگی صادر می‌شود و فردی که اعتبار خود را با ارائه و امضای این فرم معامله می‌کند.

به هر ترتیب کتمان اسرار و حقایق مالی بر حقیقت ماجرا تأثیر نمی‌گذارد، فقط دسترسی به آن مشمول گذر زمان خواهد کرد.

سیاستمداران قمار می‌کنند اما ملت‌ها تاوان می‌دهند؛ شاید روزی صورت‌حساب این جنگ در دفاتر مالی آمریکا ثبت شود؛ اما هیچ حسابدار و حسابرسی قادر به محاسبه و ثبت بهای واقعی این قمار نیست.