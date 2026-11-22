

علی کوثری، معاون آموزش سازمان بسیج مستضعفین از اعزام کاروان گردان‌های جان‌فدا از تهران به سمت جزایر ایرانی و همیشه ایرانی خلیج‌فارس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در شهرهای مختلف نیز گردان‌های جان‌فدا به این کاروان ملحق می‌شوند.

وی برنامه زمانی در این خصوص را همزمان با پایان آذرماه اعلام کرد و گفت: قرار است شب یلدا این گردان در خط مقدم دفاع از مرز و بوم کشور حضور پیدا کنند و از نزدیک در عرصه مقابله با دشمن آمریکایی و صهیونیستی ایفای نقش کنند.

معاون آموزش سازمان بسیج عنوان کرد: قوای نظامی در جهان معمولاً بر اساس سه عنصر زمین، دریا و هوا تقسیم‌بندی می‌شوند و با پیشرفت‌های جدید، نیروی فضائی یا هوافضا نیز به این تقسیم‌بندی اضافه شده است. یکی از ابتکارات مهم امام راحل در بستر انقلاب اسلامی، تعریف عنصر جدیدی به نام نیروی انسانی در قالب نیروی مقاومت بسیج بود.

وی گفت: بسیج، به تعبیر امام شهید، الهامی الهی به قلب حضرت امام بود. اهمیت این ابتکار از آن جهت است که پس از هر انقلاب یا بحران بزرگ، ظرفیت عظیمی از توان مردمی شکل می‌گیرد که اگر به‌درستی سازماندهی و هدایت شود، می‌تواند به عاملی برای پیشرفت و پایداری آن کشور تبدیل شود اما در صورت فقدان سازماندهی مناسب، ممکن است در مسیر مخالف آرمان‌های اولیه حرکت کند.

کوثری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با ورود نسل پنجم به عرصه فعالیت‌های اجتماعی، همچنان پویا و زنده به مسیر خود ادامه دهد. یکی از دلایل اصلی این موضوع را حفظ و تقویت ظرفیت مردمی از طریق بسیج دانست و گفت: بسیج مستضعفین که در سال 1358 با فرمان حضرت امام تشکیل شد، در ابتدا نهالی نوپا بود، اما اکنون پس از حدود 48 سال به درختی تنومند تبدیل شده که در حوزه‌های مختلفی همچون هنر، رسانه، سازندگی و اقتصاد شاخ و برگ دارد و ثمرات آن در عرصه‌های گوناگون اجتماعی قابل مشاهده است. امروز نیز این ظرفیت در قالب بازآرایی جدیدی با عنوان پویش «جان‌فدا» خود را نشان داده است.

وی خاطرنشان کرد: در طول این سال‌ها، نه‌تنها حضور و کارکردهای اجتماعی مردم تضعیف نشده، بلکه به واسطه ظرفیت‌های مختلف تقویت شده است.

کوثری قدرت اصلی انقلاب و نظام را حضور اجتماعی مردم اعلام کرد که امروز در جلوه‌هایی همچون تجمعات شبانه و حضور در میدان مقابله با استکبار جهانی دیده می‌شود. وی به دو رویکرد جدید سازمان بسیج اشاره کرد و گفت: رویکرد نخست، تعریف بسیج به‌عنوان حلقه اتصال مردم با نظام و پیونددهنده گفتمان با میدان است. چراکه گاهی فعالیت‌ها در سطح گفتمانی یا ساختارهای ستادی باقی می‌مانند و آنچه اهمیت دارد، ایجاد ارتباط میان مردم و نظام و تبدیل گفتمان به اقدام عملی در میدان است.

معاون آموزش سازمان بسیج تصریح کرد: رویکرد دوم، حرکت بسیج از صرف حضور اجتماعی به سمت حل مسئله و روایت اول در موضوعات مبتلابه انقلاب اسلامی است.

کوثری با اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری پویش جان‌فدا افزود: با توجه به اتفاقات نهم اسفندماه و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، موج گسترده‌ای از حضور و همراهی مردمی شکل گرفت که می‌توان از آن به‌عنوان نوعی بعثت مردمی یاد کرد. این ظرفیت عظیم برای اثرگذاری به سازماندهی و تعریف مأموریت‌های مشخص نیاز داشت. وی عنوان داشت: در همین راستا، پویش «جان‌فدا» در اواسط اردیبهشت‌ماه آغاز شد و طی حدود 15 روز، بیش از 30 میلیون نفر در آن ثبت‌نام کردند. آماری که بر اساس آخرین اطلاعات، به حدود 32 میلیون نفر رسیده است. این رقم معادل نزدیک به 50 درصد جمعیت بالای 18 سال کشور است.

پس از اعلام پویش جانفدا

در مدت‌زمان 100 دقیقه،

500 هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کردند

معاون بسیج یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان بسیج در قالب پویش جان‌فدا، را موضوع آموزش نظامی ذکر کرد و گفت: استقبال از این برنامه بسیار قابل توجه بود. به طوری‌که پس از اعلام آغاز ثبت‌نام در ساعت پنج بعدازظهر یک روز سه‌شنبه، در مدت‌زمان 100 دقیقه، 500 هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کردند. این آمار به معنای ثبت‌نام بیش از 80 نفر در هر ثانیه است.

کوثری اضافه کرد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، در همان ثانیه نخست باز شدن سایت، 148 نفر ثبت‌نام کرده بودند. این موضوع نشان می‌دهد تعداد زیادی از مردم از قبل منتظر باز شدن سامانه بودند تا بلافاصله برای حضور در آموزش جان‌فدا ثبت‌نام کنند. این میزان استقبال، روایت قابل تأملی از آمادگی و انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با پویش جان‌فداست.

تشریح فرآیند آموزش و توسعه پایگاه‌های میدانی پویش جان‌فدا

کوثری در ادامه به برنامه در نظر گرفته در این خصوص اشاره کرد و خاطر نشان کرد: برای اجرای آموزش‌های پویش جان‌فدا، مربیان توانمند خانم و آقا را سازماندهی کرده‌ایم تا در پایگاه‌های آموزشی محلی و میدانی حضور پیدا کنند و مسئولیت برگزاری این آموزش‌ها را بر عهده بگیرند.

وی به موضوع آموزش اشاره کرد و گفت: ما آموزش‌ها را در شش عنوان درسی طراحی کرده‌ایم که شامل سلاح‌های سبک، سلاح‌های نیمه‌سنگین، سلاح‌های دوش‌پرتاب با محوریت مباحث پدافندی و جنگ مقابله‌ای، دفاع شهری، امداد و نجات و در نهایت فعالیت‌های ورزشی و عملیاتی است. تلاش شده است این آموزش‌ها علاوه‌بر جنبه‌های نظامی، ابعاد مختلف آمادگی و توانمندی عملیاتی را نیز پوشش دهند.

معاون بسیج مستضعفین به روش آموزش و زیرساختارهای لازم در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که آموزش‌ها در یک‌هزار و 500 پایگاه محلی و 110 پایگاه میدانی برگزار شود.

وی تصریح کرد: مقرر شده است همزمان با پنجم آذرماه، سالروز فرمان امام خمینی(ره) برای تشکیل بسیج، افتتاح و آغاز فعالیت آموزش‌ها در 110 نقطه از میادین اصلی کشور را شاهد باشیم.

کوثری گفت: یکی از برنامه‌های ویژه‌ای که در حال پیگیری است، احداث پایگاه آموزشی جان‌فدا در کنار تخت جمشید است که عملیات اجرائی آن ان‌شاءالله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. جان‌فدایان ایران در این پایگاه آموزش خواهند دید و برای دفاع از ایران اسلامی آماده می‌شوند.

وی اظهار داشت: در کنار این برنامه، احداث پایگاه‌های آموزش نظامی در نقاط ملی کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب، علاوه‌بر میادین اصلی و نقاط مذهبی، در مکان‌های ملی و تاریخی نیز شاهد این پایگاه‌ها خواهیم بود، چراکه دفاع از ایران برای ما اهمیت دارد و دفاع از ایران اسلامی اولویت اصلی ماست.

معاون بسیج مستضعفین ادامه داد: در شهرهای مختلف کشور فعالیت پایگاه‌های میدانی آغاز شده است. برای مثال، در مشهد مقدس، پایگاه آموزشی در کنار آرامگاه فردوسی بزرگ احداث خواهد شد که ان‌شاءالله در روزهای آینده افتتاح و فعالیت آن آغاز می‌شود. حدود 60 پایگاه آموزشی میدانی آماده فعالیت شدند و کار خود را در استان‌های مختلف آغاز کردند.

به گزارش تسنیم، کوثری با اشاره به اینکه در میان شرکت‌کنندگان، کارمندان، کارگران، فروشندگان لوازم یدکی، رانندگان تاکسی و اتوبوس، نانوایان، قصابان و افراد مختلفی از صنوف و اقشار گوناگون حضور دارند، گفت: گستردگی این افراد نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در مشاغل و ویژگی‌های فردی، همه پای انقلاب اسلامی ایستادند و آمادگی دارند برای رسیدن این نظام و انقلاب به اهداف نهائی خود تلاش و هزینه

کنند.