

حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که استقلال این کشور به دلیل ادامه اشغال بخش‌هایی از اراضی لبنان توسط اسرائیل، کامل نشده است.

وی گفت: دخالت‌های خارجی در تصمیمات دولت و ترسیم سیاست‌ها و مواضع آن و نیز تلاش برای دیکته گزینه‌ها بر دولت لبنان در تضاد با منافع لبنانی‌ها، وحدت و تفاهم آن‌ها و تنها خدمت به طرح‌های آن کشورهاست.

آمریکا برای نابودی لبنان از درون تلاش می‌کند

فضل‌الله در سخنان خود در مراسم بزرگداشت دو شهید مقاومت به نام‌های ابراهیم و عباس علیان در شهرک قلاویه، افزود: دولت آمریکا و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در لبنان روزانه مردم این کشور را به درگیری داخلی تحریک می‌کنند و در تلاش هستند تا برخی جناح‌ها را به درگیری با سایر گروه‌ها سوق دهند و کشور را به دست مردم آن نابود کنند مشابه کاری که دولت آمریکا در دیگر کشورها انجام داد. این نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: در مقابل این تلاش‌های آمریکا، ایران برای کمک به لبنان و وادار کردن رژیم اشغالگر اسرائیل به عقب‌نشینی از خاک لبنان تلاش می‌کند و ما اطمینان داریم که جمهوری اسلامی ایران در حال ایجاد معادله جدید در منطقه است که لبنان نخستین طرفی خواهد بود که از آن سود می‌برد و این معادله متکی به پایداری ملت و مقاومت آن است. وی به تجاوزات روزانه رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان و تخریب خانه‌ها اشاره کرد و گفت که این تجاوزات مقابل چشم دولت انجام می‌شود بی‌آنکه دولت اقدامی برای مقابله با آن انجام دهد. به گزارش ایرنا، فضل‌الله تأکید کرد: ایران اکنون در موضع قدرت و توانایی مقابله با تجاوزات قرار دارد و مقاومت نیز حاضر و پایدار است، مقاومت ثابت کرده است که گزینه لبنانی برای مقابله با تجاوزات و آزادسازی سرزمین است و اشغال بخشی از خاک لبنان به معنای دست کشیدن از این گزینه ملی نیست بلکه پایبندی به آن را بیشتر می‌کند همچنان‌که چالش‌ها و شرایط دشوار لبنان نیز هرگز طولانی نخواهد بود و مرحله کنونی موقتی است و امکان عبور از آن وجود دارد.