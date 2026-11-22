امروز با سالروز رحلت حضرت ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) همزمان است. همسر فداکار و بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین(ع)، مادر چهار ستاره درخشان کربلا، حضرت ابوالفضل العباس، عبدالله، جعفر و عثمان علیهم‌السلام که روز عاشورا در رکاب اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به شهادت رسیدند. امروز در سوگ آن بانوی گرانقدر و اسوه صبر و استقامت، این ستون را دیگرگونه می‌نگاریم و به سروده زیبایی از سرکار خانم پانته‌آ صفایی بروجنی اختصاص

می‌دهیم.

نگیر از شبِ من آفتاب فردا را

نبند روی من آن چشمه‏‌های زیبا را

تو گاهواره ماه و ستاره‌‏ها هستی

خدا به نام تو کرده است آسمان‌‏ها را

تو در ادامۀ هاجر به خاک آمده‌‏ای

که باز سجده کنی امتحان عظمی را

خدا سپرده به‌دستت چهار اسماعیل

که چشمه چشمه گلستان کنند دنیا را

چه کرده‌‏ای که به آغوش مهربانی تو

سپرده‏‌اند جگر گوشه‏‌های زهرا را

بگو چه بر سر بانوی آب آمده است

که باز می‌‏شنوم رود رود دریا را

تبر چگونه شکسته‌‏ست شاخ و برگ تو را

چطور خم شده‌‏ای بر زمین، سپیدارا؟

بخوان! دوباره بخوان با گلوی مرثیه‌‏ها

حدیث تشنه‌‏ترین دست‏‌های صحرا را

از آسمان به زمین آمده است گیسویت

که سربلند کند دختران حوّا را