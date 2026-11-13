خبرها حاکی از تشدید تدابیر امنیتی در اطراف سفارت بحرین در بغداد است، اقدامی که در پی فراخوان‌ها برای تظاهرات اعتراضی صورت گرفته است.

رسانه‌های عراقی دیروز همزمان با تظاهرات مردم عراق مقابل سفارت آل‌خلیفه در بغداد، خبر از تشدید تدابیر امنیتی دادند؛ این تظاهرات در پی فراخوان‌ها برای برگزاری تجمع در برابر این سفارتخانه و در حمایت از مردم مظلوم بحرین برگزار شد. همزمان، حزب‌الله لبنان درباره سرکوب مردم بحرین در بیانیه‌ای نوشت: «اقدامات خودسرانه و بازداشت‌های سیاسی علیه علما، نخبگان و عموم مردم بحرین، در کنار سلب تابعیت، تبعید اجباری و صدور احکام اعدام و زندان برای صدها تن از علما و شهروندان، استبدادی محکوم و ناپذیرفتنی از منظر انسانی و سیاسی است؛ رویکردی نگران‌کننده که تنها در خدمت منافع دشمنان قرار دارد.» گفتنی است، رژیم آل‌خلیفه در بحرین قصد دارد در 1 آذر ماه تعدادی از علمای شیعه را محاکمه کند؛ به اعتقاد منتقدان این هم از همان محاکمه‌های صوری است که در بحرین در جریان است.