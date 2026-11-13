سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن در سلسله عملیات‌های سنگین و کم‌سابقه، از ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط لوله نفت عربستان تا اتاق فرماندهی این رژیم در عدن و تجمعات مزدورانش در لحج را هدف قرار دادند؛ حملاتی که همزمان با پیشروی تا ساحل باب‌المندب و اختلال در فرودگاه‌ها و تأسیسات آرامکو، فشار نظامی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای بر ریاض و حامیانش وارد کرده است.

در شرایطی که جنگ‌های معاصر اغلب با هدف قرار دادن جمعیت غیرمسلح تعریف می‌شوند، نیروهای مسلح یمن الگویی متفاوت از درگیری مسلحانه را به نمایش گذاشته‌اند، الگویی که بر پایه تفکیک دقیق میان اهداف نظامی و مناطق مسکونی استوار است. با وجود سال‌ها بمباران بی‌وقفه تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و مناطق مسکونی یمن توسط ائتلاف تحت رهبری آل‌سعود و حمایت لجستیکی و اطلاعاتی قدرت‌های خارجی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی، یمنی‌ها به‌طور نظام‌مند از گسترش دامنه عملیات به مناطق شهری و غیرنظامی عربستان خودداری کرده‌اند. این رویکرد از پایبندی یمنی‌ها به اصول «جنگ شرافتمندانه» ناشی می‌شود.

پیشروی تا ساحل باب‌المندب

نیروهای مسلح یمن طی دو روز گذشته با پیشروی در استان لحج و رسیدن به خط ساحلی میان این استان و عدن، موقعیت نظامی تازه‌ای در جنوب تنگه باب‌المندب ایجاد کرده‌اند. این تحول که روزنامه الاخبار آن را گزارش داده، گروه‌های مسلح مورد حمایت سعودی در مناطق السقیاء و رأس‌العاره را در تنگنا قرار داده و آنها را میان تسلیم، اسارت یا عقب‌نشینی بدون سلاح مخیر کرده است. پیش‌قراولان ارتش یمن در حالی به ساحل رسیده‌اند که جنگنده‌های سعودی ده‌ها حمله هوائی برای متوقف کردن آنها انجام داده‌ بودند، اما در نهایت مسیر اصلی پشتیبانی نیروهای وابسته به ریاض تحت کنترل یمن درآمد. پیش‌تر نیز مناطق غیل البریر، هویرب و اردوگاه خرز در بخش المضاربه غرب لحج به کنترل یمن درآمده بود و پیشروی همزمان از محور مقابل به سمت خور عمیره ادامه دارد.

درگیری‌های شدید و محاصره مزدوران

روز پنج‌شنبه نیز درگیری‌های سنگینی در چندین محور نزدیک اردوگاه خرز رخ داد. نیروهای یمن پس از تصرف «بئر التوانی» به این اردوگاه نزدیک شدند؛ اردوگاهی که یکی از پایگاه‌های اصلی پشتیبانی نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان است و انبارهای تسلیحات و مهمات متنوعی در آن وجود دارد. «محمد الفرح»، عضو شورای سیاسی انصارالله، اعلام کرد ده‌ها تن از نیروهای تیپ دوم العمالقه در یکی از جبهه‌های المضاربه محاصره شده‌اند و تلاش‌ها برای شکستن محاصره ناکام مانده است. وی از عقب‌نشینی گسترده نیروهای مقابل از مناطق خرز، الشط، تقاطع الصریح، المحاوله و الشقیقه به سمت خور عمیره خبر داد و تأکید کرد صفوف نیروهای وابسته به ریاض با سردرگمی و آشفتگی روبه‌رو شده است. نیروهای یمن از طریق بلندگوها و دستگاه‌های ارتباطی، عناصر باقی‌مانده گروه‌های سلفی را به زمین گذاشتن سلاح فراخوانده‌اند.

حمله به اتاق فرماندهی سعودی

نیروهای مسلح یمن در شش عملیات تهاجمی دیگر، تجمعات نظامی تیپ‌های العمالقه و نیروهای درع الوطن را با موشک‌های بالستیک در خرز، رأس‌العاره و مناطق دیگر هدف قرار دادند. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با اعلام این خبر افزود این عملیات‌ها که علیه نیروهای تحت نظارت افسر سعودی «بدر الحربی» انجام ‌شد، ده‌ها کشته بر جای گذاشت. همزمان محل استقرار مزدوران سعودی در اردوگاه خرز و رأس‌العاره نیز با چند موشک بالستیک هدف قرار گرفت و ده‌ها نفر از آنها کشته و زخمی شدند.

یحیی سریع همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای مسلح یمن اتاق فرماندهی و عملیات عربستان در منطقه البریقه عدن را نیز با چند موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند. این اتاق وظیفه مدیریت و نظارت بر عملیات عربستان در جبهه‌های لحج، الضالع، تعز و دیگر استان‌ها را بر عهده داشت. عملیات با موفقیت انجام شد و ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت. همزمان در دو عملیات جداگانه، محل تجمع و استقرار نیروهای تحت فرماندهی افسر سعودی «فارس الشمری» در استان‌های الجوف و مأرب نیز با دو موشک بالستیک درهم کوبیده شد و تلفات سنگینی به آنها وارد آمد. این هدف‌گیری مستقیم اتاق‌های فرماندهی، آسیب‌پذیری ساختار نظامی سعودی و وابستگی آن به افسران خودی را آشکار می‌کند.

حمله پهپادی به ایستگاه پمپاژ نفت

نیروهای مسلح یمن موفق شدند ایستگاه پمپاژ شماره ۷ در خط لوله شرق به غرب در عمق خاک عربستان را نیز با یک پهپاد هدف قرار دادند. یحیی سریع تأکید کرد این عملیات با موفقیت به هدف خود دست یافت. پیش‌تر نیز ایستگاه تقویت فشار نفت در منطقه ینبع با پهپاد هدف قرار گرفته بود و یحیی سریع اعلام کرد عملیات موفقیت‌آمیز بوده است. وی ادعای عربستان درباره مقابله با پهپاد یمنی در حریم هوائی مکه را رد کرد و آن را انحطاط اخلاقی آل‌سعود دانست که دیگر کسی این دروغ‌ها را باور نمی‌کند. سریع تصریح کرد عملیات یمن فقط زیرساخت‌های نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد و حساسیت یمن نسبت به مقدسات اسلامی از رژیمی که پرده خانه خدا را به اپستین هدیه کرد، بسیار بیشتر است.

آرامکو و فرودگاه‌های سعودی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی موفق به شرکت آرامکو در ریاض نیز خبر داد. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در پایتخت عربستان با سه موشک کروز هدف قرار گرفت و سریع اعلام کرد عملیات به اهداف خود دست یافت. سخنگوی ائتلاف سعودی نیز حمله پهپادی به ریاض را تأیید کرد، هرچند مدعی شد سامانه‌های پدافندی یک پهپاد را منهدم کرده‌اند. پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام پس از حمله پهپادی یمن به حالت تعلیق درآمد و تعطیلی فرودگاه نجران تا ۱۹ نوامبر (28 آبان) تمدید شد. این سلسله عملیات علیه فرودگاه‌های ملک فهد، ملک خالد، ابها، شروره و پایگاه هوائی خمیس مشیط، نشان‌دهنده گسترش دامنه حملات یمن به عمق خاک عربستان است.

فروپاشی رژیم سعودی

از آن‌سو حزام الاسد، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله، با هشدار شدیداللحن خطاب به رژیم آل‌سعود تأکید کرد نیروهای مسلح یمن هنوز وارد نبرد واقعی نشده‌اند و تشدید همه‌جانبه درگیری‌ها ممکن است به فروپاشی رژیم سعودی منجر شود. وی ساختار حکومتی عربستان را شکننده و متکی به چاه‌های نفت توصیف کرد و گفت عملیات یمن پیامدهای گسترده‌ای دارد، اما هنوز تشدید گسترده صورت نگرفته است. الاسد تصریح کرد تمامی فرماندهان و افسرانی که تجاوز نظامی علیه یمن را مدیریت می‌کنند تابعیت سعودی دارند و پیروزی یمن در نبردهای ساحل غربی و تعز فشار سنگینی بر ریاض و حتی واشنگتن وارد کرده است. وی تأکید کرد مردم یمن از موضع دفاعی وارد عمل شده‌اند و روند تولید تسلیحات نظامی در یمن مسیری استراتژیک و مستمر است.

تلفات غیرنظامیان یمنی

در طرف مقابل هم رژیم سعودی انتقام خود را از مردم بی‌دفاع می‌گیرد. انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن، اعلام کرد شمار شهدا و زخمی‌های حملات عربستان از سوم سپتامبر تاکنون به یک هزار و ۱۳۹ نفر رسیده که ۳۵۹ نفر شهید و ۷۸۰ نفر زخمی شده‌اند و بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. در حملات ۱۲ ساعت گذشته به تعز و صعده نیز سه غیرنظامی شهید و هفت نفر زخمی شدند. این در حالی است که صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵ تصمیم به شکست محاصره گرفت و پس از بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان، با عقب راندن شبه‌نظامیان وابسته به ریاض، کنترل شهر بندری المخا، منطقه استراتژیک کهبوب و شماری از جزایر را به دست آورد و تسلط خود بر تنگه باب‌المندب را به‌شدت افزایش داد. این دستاوردها در برابر حمایتی صورت گرفته که آمریکا از محاصره یمن نشان داد و بعداً مدعی عقب‌نشینی از آن شد.