* برآوردها نشان می‌دهد هزینه عملیاتی استقرار نیروهای دریایی آمریکا در منطقه از آغاز سال۲۰۲۶ برای محاصره دریایی ایران تا اواسط شهریور ۱۴۰۵ از ۷,۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. نتیجه این که محاصره دریایی بیش از آنکه ابزاری کارآمد برای تحمیل اراده آمریکا باشد، نمونه دیگری از محدودیت‌های سیاست فشار حداکثری است که هزینه‌های آن، پیش از هرکس، دامن خود واشنگتن را گرفته است.

نوروزی

*انصاف حکم می‌کند از شهردار و شهرداری تهران به خاطر مدیریت خوبشان در جلوگیری از احتمال خسارت‌های بارندگی چند روز‌ اخیر، تقدیر و تشکر بکنم. حجم باران اخیر تهران، می‌توانست آسیب‌های بزرگی به شهر و مردم وارد کند. واقعیت امر این که باران چند ماه تهران ظرف سه روز بارید. چنانچه از قبل اقدامی برای لایروبی کانال‌های آب صورت نمی‌گرفت چه بسا با صحنه‎های خسارت‌باری مواجه می‌شدیم.

بهمن‌نژاد

*آمریکا واقعاً تصور می‌کرد با حمله نظامی می‌تواند جمهوری اسلامی را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند. اما ایران نشان داد، کشوری نیست که بتوان سرنوشت آن را پشت میزهای تصمیم‌گیری در واشنگتن تعیین کرد. این واقعیت به معنای نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین جنگ و آسیب‌های آن نیست. مسئله این است که هیچ‌ یک از این فشارها تضمین‌کننده تحقق اهداف سیاسی آمریکا نخواهد

بود.

امینیان

*آقای پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان گفته ما می‌توانیم با عزت گفت‌وگو کنیم و منطق حکم می‌کند اگر می‌توانیم حق‌مان را با گفت‌وگو بگیریم. عرض می‌کنم با آمریکای جنایتکاری که وزیر جنگش درخصوص جنایت حمله به مدرسه میناب گفته: من از تمام عملیات‌هایی که علیه ایران انجام شده حمایت می‌کنم، اجرای آن‌ها برای من افتخار بود و اگر لازم باشد فردا هم آن‌ها را تکرار خواهم کرد، با چنین جانورانی چگونه می‌شود منطقی مذاکره کرد.

سوری

*بیشتر تحلیلگران سیاسی هشدار داده‌اند بازگشت آمریکا به جنگ گسترده می‌تواند تلفات نظامی آمریکایی‌ها را افزایش دهد، خسارات بیشتری به تجهیزات و پایگاه‌های این کشور در منطقه وارد کند و اعتبار بین‌المللی واشنگتن را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. به‌ویژه اگر حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی انجام شوند. خلاصه حمله به ایران کار آسانی برای آمریکایی‌ها نخواهد بود.

ادیبان

*برنی سندرز، سناتور مطرح آمریکا، در جریان تجمعی در ایالت میشیگان با عنوان «دانشجویان علیه میلیاردرها» تصریح کرد میلیاردرها رسانه‌ها را با تبلیغات نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه پر می‌کنند، زیرا حرفی برای گفتن درباره مسائل مهمی که کارگران با آن روبه‌رو هستند ندارند. غرض این که خود غربی‌ها هم صدایشان از ظلم نظام سرمایه‌داری درآمده و به تدریج بروز داده می‌شود.

باغبانی

*مشکل کشور این است که ما با یک بیماری به ‌نام غربزدگی مواجهیم که در برخی مسئولین و فعالین سیاسی به شکل حادی بروز کرده است. حضرت امام خمینی‌(ره) می‌فرمودند ما از دست محمدرضاشاه نجات پیدا کردیم ولی حالا حالاها از دست غربزده‌ها نجات پیدا نمی‌کنیم.

رمضانی

*شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، اختلافات درون این حزب درباره سیاست‌های ترامپ، به ‌ویژه جنگ با ایران را تشدید کرده است. در این میان، جی‌دی ونس با فاصله‌گذاری نسبی از رویکرد جنگ‌طلبانه ترامپ و تأکید بر هزینه‌های سیاسی و اقتصادی جنگ، در حال تعریف جایگاهی مستقل برای معادلات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ است.

اطمینان‌بخش

*چین با خرید 25 تن طلا در ماه اکتبر، مجموع ذخایر طلایش از ۷۸ میلیون اونس عبور کرد. چینی‌ها با خرید طلا دنبال جایگزین کردن طلا به جای دلار هستند تا از افت قیمت‌ها برای تقویت ذخایر راهبردی خود بهره ببرد. امام شهید چندین مرتبه اعلام کرده بودند به سراغ حذف دلار از معاملات بروید. متاسفانه مسئولان تا‌کنون این توصیه را آنطور که باید عملیاتی نکرده‌‌اند.

جعفری‌آزاد

*در جنگی که غرب با پیشقراولی ترامپ و نتانیاهو شروع کرد تا نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهد و به قول ترامپ نابود کند، اما نه تنها در رسیدن به اهدافش ناکام ماند، بلکه به فرمایشِ امام خامنه‌ای عزیز در هر دو بعدِ سخت و نرم، شکستی خفت‌بار را تجربه نموده و به تعبیر ورزشی‌ها؛ ایرانِ ما حریف را قبل از رسیدن به فینال شکست داد.

اکبری‌آذر

*مدیرعامل شستا در جواب انتقاد از اقامت خانواده‌اش در خارج از کشور گفته است اشکالی نمی‌بینم که خانواده‌ام در خارج از ایران اقامت دارند. به نظر شما چنین مدیری که درد مردم را نداشته باشد چگونه می‌تواند مشکلات حقوق‌بگیران و بازنشستگان را مرتفع نماید؟

سقایی

*به تمام کشورهای منطقه باید هشدار داده شود اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دست از پا خطا کنند، تمام منطقه بهای آن را باید بپردازد. در ضمن باید به کرّات اعلام ‌شود چنانچه نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا یا اسرائیل برای حمله شناسایی شود پیش‌دستی کرده و نخستین ضربه را وارد خواهیم کرد.

داداش‌یار

*آمریکایی‌ها باید بدانند فشار اقتصادی و محاصره دریایی، بدون هزینه برای آنها نخواهد بود. منافع اقتصادی خلیج‌فارس یا باید برای همه باشد یا برای هیچ‌کس. بر این اساس، اگر قرار باشد ایران از منافع اقتصادی و امنیتی منطقه محروم شود، نمی‌توان انتظار داشت که دیگران بدون تحمل پیامدهای این سیاست، از منافع خود بهره‌مند بمانند.

کشوری

* تا زمانی که جریان‌های اصلی رژیم صهیونی بر فشار نظامی و محدودسازی نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأکید دارند، تعویض نخست‌وزیر تغییری در سیاست‌های ضد‌انسانی این رژیم فاسد خونخوار ایجاد نخواهد کرد.

شریفان

* انصارالله یمن با شناخت دقیق از جغرافیای یمن و برخورداری از توانمندی مؤثر در جنگ‌های نامتقارن، توانسته گزینه‌های عربستان سعودی را محدود کند و با تکیه بر این توانایی‌ها، در آینده کنترل بخش بزرگی از این کشور را حفظ خواهد کرد. یمنی‌ها برای آزاد شدن سرزمینشان مبارزه می‌کنند، بنابراین با وجود این انگیزه هرگز شکست نخواهند خورد.

مردانی

*آسیب‌پذیری پایگاه‌هایی مانند بحرین و العدید نشان می‌دهد که حضور نظامی آمریکا در منطقه، الزاماً به معنای امنیت نیروهای این کشور نیست. از سوی دیگر، اختلال در امنیت تنگه هرمز و بازار انرژی، هزینه جنگ را به اقتصاد جهانی و متحدان منطقه‌ای واشنگتن منتقل خواهد کرد که مشاهده می‌کنیم منتقل کرده است.

آموزگار

*اخبار خارجی حاکی است محاصره دریایی، ظرفیت عملیاتی نیروی دریایی آمریکا را فرسوده کرده به طوری‌که دست‌کم ۲۸ ناو در دوره محاصره جابه‌جا شده و حدود ۲۲ ناو در عملیات مشارکت داشته‌اند. نگهداری و تعمیر و تأمین قطعات و آمادگی خدمه، منابعی را می‌بلعد که می‌توانست در جاهای دیگر به کار آید.

نیک‌پسند

*مسئولان امر متوجه این موضوع باشند که کاهش قیمت نفت جرأت جسارت و احتمال تجاوز آمریکا را افزایش می‌دهد و برعکس بالا رفتن قیمت نفت برای ما امنیت‌ساز خواهد بود.

قدیمی

*شرکت آرامکو عربستان به قرض گرفتن افتاده و در حال نزدیک شدن به امضای توافقی با گروهی از بانک‌های بین‌المللی برای دریافت تسهیلات اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری است. این شرکت که ستون اصلی اقتصاد سعودی شمرده می‌شود، در هفته‌های اخیر با تهدیدهای فزاینده‌ای علیه تأسیسات خود روبه‌رو شده و یمن مقر اصلی آرامکو، یکی از میدان‌های بزرگ نفتی و دست‌کم یک پالایشگاه را هدف قرار داده است.

یگانه

*اقدام اخیر دولت برای ساماندهی کارت‌های اضطراری سوخت اقدامی مفید است. اما کار نظارت، زمانی نتیجه کامل می‌دهد که از پالایشگاه آغاز شود و تا آخرین حلقه توزیع ادامه پیدا کند. بنزینی که از پالایشگاه خارج می‌شود، باید تا زمان سوخت‌گیری خودرو یا مصرف‌کننده نهائی، حساب و کتاب روشنی داشته باشد.

فولادی

*کارگران ۱۱۳ بندر در ۲۲ کشور جهان با شعار «بندرها برای نسل‌کشی نیستند» و با اعتصاب هماهنگ و بی‌سابقه‌ای، خواستار توقف انتقال سلاح به رژیم صهیونی شدند. اقدامی که به گفته سازمان‌دهندگان، بیش از ۴۰ درصد از ترافیک محموله‌های مدیترانه را مختل کرده و جابه‌جایی محموله‌هایی به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار را متوقف ساخته است.

شادالویی