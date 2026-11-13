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کد خبر: ۳۴۲۰۵۷
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
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لندن و برلین رو بزن (گفت و شنود)

گفت: دو هفته قبل «فریدریش مرتس‌»، صدراعظم آلمان از طولانی شدن جنگ آمریکا علیه ایران ابراز نگرانی کرد.
گفتم: یادش رفته از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمایت کرده و گفته بود «‌آمریکا از اروپا دفاع می‌کند و اسرائیل این کار کثیف را به نمایندگی از ما انجام می‌دهد‌»؟!
گفت: ولی حالا که دیده از دست آمریکا و رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا و کشورک‌های عربی کاری ساخته نبوده و همه آنها آسیب‌های جدی و فاجعه‌بار دیده‌اند، به فکر خاتمه جنگ 
افتاده؟!
گفتم: صدراعظم آلمان گفته است این احتمال وجود دارد که ایران به آلمان و سایر کشورهای اروپایی هم حمله کند.
گفت: غلط نکنم، متوجه شده‌اند که بُرد موشک‌های نقطه‌زن ایران چند برابر شده و به اروپا هم می‌رسد.
گفتم: ‌ایول! 
گفت: یادته «مارک روته» دبیرکل ناتو، قُمپز در می‌کرد که بیش از پنج هزار پرواز جنگنده‌های آمریکا در جنگ علیه ایران از پایگاه‌های اروپایی انجام شده است؟ و ما هم اعلام کرده بودیم که این جنایت اروپا بی‌پاسخ نمی‌ماند.
گفتم: حالا باید منتظر باشند که ایران شلیک موشک‌های جدید خود را در پاسخ به جنایت اروپا انجام بدهد و مردم هم شعار بدهند «‌آ سید مجید نقطه‌زن، لندن و برلین رو بزن‌».

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