رسانه‌های انگلیسی‌زبان با بازنشر اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشتند ایران گزینه انتقال مواد هسته‌ای را منتفی اعلام کرد.

رسانه‌های انگلیسی زبان اظهارات سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را در گفت‌وگو با شبکه المیادین در راس اخبار خود قرار دادند.

خبرگزاری رویترز، تیتر «رئیس نهاد امنیتی ایران: اجازه نخواهیم داد مواد هسته‌ای غنی‌شده از کشور خارج شود» را برای این خبر انتخاب کرد.

الجزیره انگلیسی نیز نوشت: تحولات زنده جنگ ایران؛ محسن رضایی با انتقال مواد هسته‌ای ایران به خارج از کشور مخالفت کرد.

به گزارش ایرنا، نسخه انگلیسی تایمز اسرائیل هم نوشت: رئیس نهاد امنیتی ایران گفت اجازه نخواهیم داد هیچ‌گونه مواد هسته‌ای غنی‌شده‌ای از کشور خارج شود.

نسخه انگلیسی الشرق الاوسط نیز به نقل از دبیر شورای عالی امنیت نوشت: اجازه خروج حتی یک ذره از مواد هسته‌ای غنی‌شده را از کشور نخواهیم داد.

این نشریه چاپ لندن نوشت: محسن رضایی، مقام ارشد امنیتی ایران در اظهاراتی تلویزیونی گفت: ایران اجازه نخواهد داد حتی یک ذره از مواد هسته‌ای غنی‌شده از کشور خارج شود و در صورت هرگونه حمله جدید آمریکا به ایران، پیامدهایی در انتظار واشنگتن خواهد بود. تارنمای انگلیسی‌زبان

عرب ویکلی نیز نوشت: ایران گزینه انتقال مواد هسته‌ای غنی‌شده به خارج از کشور را منتفی کرد.

سی بی‌اس نیوز نیز نوشت که رئیس نهاد امنیتی ایران گفت هرگونه حمله جدید آمریکا با هدف قرار دادن پایگاه‌های این کشور در مناطق دوردست پاسخ داده خواهد شد؛ اظهاراتی که به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا اشاره دارد.