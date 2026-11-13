نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انهدام کامل یک تیم

دو نفره گروهک تروریستی پژاک در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت خبر داد.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا‌(ع) نیروی زمینی سپاه انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انهدام کامل یک تیم دو نفره گروهک تروریستی پژاک در کمین اطلاعاتی رزمندگان اسلام در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت خبر داد.

به گزارش مهر، در این اطلاعیه آمده است: در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و با عنایت آن حضرت یک تیم از گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به مرزهای شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی را داشت، با رصد اطلاعاتی هنگ مرزی استان آذربایجان غربی در کمین رزمندگان اسلام گرفتار و به صورت کامل متلاشی شد. در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت صورت گرفت، این تیم دو نفره به‌طور کامل منهدم شده و اجساد آنان به همراه انواع سلاح، تجهیزات و ماهواره استارلینک کشف و در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه‌طلب و تروریست اعلام می‌دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن‌سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.