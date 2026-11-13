فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز هوافضا تاکید کرد: دشمن بداند که راه شهید تهرانی‌مقدم، راهی نیست که با تهدید و تحریم متوقف شود؛ این راه با خون و ایمان ادامه دارد.

سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز هوافضا تاکید کرد: رزمندگان شجاع هوافضا را وارثان راه شهید تهرانی‌مقدم خواند و تصریح کرد: شما وارثان همان راه هستید؛ راهی که با اخلاص آغاز شد، با ایمان استوار ماند و با تبعیت از ولی فقیه زمان به پیروزی رسید.

تهرانی‌مقدم با دستان خالی، اما با دلی لبریز از توکل، اولین موشک‌ها را ساخت و امروز شما با همان روح، در قلب کوه‌ها و اعماق زمین، برای قوی‌تر شدن کشور قدرت

می‌سازید. به گزارش مهر، متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

فرمانده شجاع و عالیقدر و رزمندگان سلحشور نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب

اسلامی

سلام علیکم؛

بیست‌ویکم آبان ماه هر سال، ذهن و دلمان را به یاد مردی می‌برد که آسمان را برای ایران اسلامی هموار کرد. شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم با ذکر مقدسه «یا زهرا سلام الله علیها» با ابتکار و پشتکار، موانع بزرگ را از سر راه قدرت‌سازی برای ایران

برمی‌داشت.

رزمندگان شجاع هوافضا! امروز شما وارثان همان راه هستید؛ راهی که با اخلاص آغاز شد، با ایمان استوار ماند و با تبعیت از ولی فقیه زمان به پیروزی رسید. تهرانی مقدم با دستان خالی، اما با دلی لبریز از توکل، اولین موشک‌ها را ساخت و امروز شما با همان روح، در قلب کوه‌ها و اعماق زمین، برای قوی‌تر‌شدن کشور قدرت

می‌سازید.

اینک پرچم او در دستان شماست. با ابتکار و خلاقیت، با پشتکار خستگی‌ناپذیر، و با تمسک به قرآن و ولایت، قله‌های بزرگ افتخار را یکی پس از دیگری درنوردید. ایران قوی‌تر، در سایه همت شما ساخته می‌شود. دشمن بداند که راه شهید تهرانی مقدم، راهی نیست که با تهدید یا تحریم متوقف شود؛ این راه با خون و ایمان

ادامه دارد.

ای سربازان آسمان! به شما افتخار می‌کنیم، به شما می‌بالیم و به روح بزرگ شهید تهرانی‌مقدم و همچنین شهیدان امیرعلی حاجی‌زاده و محمود باقری، و همه همرزمان شهید که امروز از عالم بالا نظاره‌گر ما هستند، سلام و درود می‌فرستیم. راه آنها را ادامه دهید؛ که پیروزی از آنِ

شماست.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».

سرلشکر وحیدی:

کمترین تجاوز را با ضربات هولناک پاسخ می‌دهیم

سرلشکر وحیدی همچنین در حاشیه مراسم تشییع باشکوه و پرشور پیکر پاک 110 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران اظهارکرد: دشمن از شکست‌های پی‌درپی که خورد درس بگیرد وگرنه درس‌های بزرگ‌تری در راه است.

به گزارش تسنیم، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: کمترین تجاوز، با ضربات هولناک و دردناک پاسخ داده

خواهد شد.