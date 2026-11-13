«قیاس جنگ روسیه-اوکراین با وضعیت «ایران یک‌لاقبا» نه‌تنها درست نیست بلکه «خنده‌دار» است»؛ این متن چکیده‌ای از «خود تحقیری» ‌علی‌اصغر شفیعیان است که در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

علی‌اصغر شفیعیان، مشاور دفتر رئیس‌جمهور‌ با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «مقایسه جنگ روسیه-اوکراین با وضعیت ایران خنده‌دار است.

روسیه ابرقدرت اقتصادی، نظامی و خودش مهاجم است؛ اوکراین هم کل غرب و آمریکا پشتش ایستادند. مقایسه آن با جنگ آمریکا، اسرائیل و چند کشور منطقه علیه ایران یک‌لاقبا درست نیست. این جنگ روی اقتصاد ما بسیار سنگین‌تر اثر گذاشته است».

ترامپ از آغاز جنگ با ایران به عملیات روانی روی آورد و با استفاده از واژگانی چون «ناتوان»، «شکست‌خورده»، «روان‌پریش» و... روحیه رزمندگان و مردم را در تیررس قرار داد؛ شفیعیان نیز خواسته یا ناخواسته در زمین آمریکا و ترامپ بازی کرده و برای تحقق همان نقشه می‌کوشد.

مرز خودتحقیری و واقع‌بینی فاصله ملموس و محسوس دارد و استفاده از عبارت «ایران یک‌لاقبا» را نمی‌توان به عنوان تحلیل و آنالیز قالب کرد؛ این زبان جنگ‌طلبان آمریکایی است که در کام افراطیون اصلاحات می‌چرخد.

افراطیون اصلاح‌طلب برخلاف ادعای وطن‌دوستی، پا جای پای دشمن گذاشته و ضمن اتخاذ ادبیات مشترک با دشمن در تداوم نقشه‌ ترامپ گام برمی‌دارند.

شهرام همایون، مدیر شبکه لس‌آنجلسی کانال رویکردی میهن‌پرستانه‌تر از طیف یاد شده دارد؛ او مدتی قبل گفت: «اوکراین تولیدکننده محصولات کشاورزی و روسیه صادرکننده نفت و گاز است... چند سال است که این دو کشور می‌جنگند؛ اما آب از آب تکان نخورد ولی جنگ در ایران ابعاد جهانی پیدا کرده... دنیا متحیر است که ایران با ۳۰ سال تحریم چگونه توانسته یک سال مقاومت کند».

ادعای میهن‌دوستی و خودتحقیری دو رویکرد متناقض است اما طیف مدعی اصلاح‌طلبی و هم‌سنگر دشمن در جنگ ترکیبی، علیه ایران مشغول خودتحقیری هست.