اعتبار جهانی ایران با این جنگ در حال افزایش است

در حالی که دونالد ترامپ به زعم احمقانه خود مشغول بازی با مشت بسته و خالی است، تحلیلگران استراتژیست آینده تیره و تاریکی را برای آمریکای جنگ‌افروز و ناکام پیش‌بینی می‌کنند.

ترامپ، متهم شکست همه مذاکرات

جو کنت مدیر مستعفی دولت ترامپ ناظر به رفتار متناقض و دغلکارانه ترامپ، گفت: مذاکرات صلح با ایران به بن‌بست رسید. هر بار به توافق نزدیک می‌شویم، طرف آمریکایی مانع تازه‌ای ایجاد می‌کند.

فکر نمی‌کنم در شرایط کنونی به توافق برسیم، چون تصور نمی‌کنم ایرانی‌ها بتوانند توافقی را که ما می‌خواهیم ارائه کنند. مقام‌های ایرانی به‌سختی حاضر می‌شوند پای میز مذاکره بنشینند و گفت‌وگوها عمدتاً از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. هر بار که طرفین حتی به تعیین چارچوب اولیه مذاکرات نزدیک می‌شوند، طرف آمریکایی موضوع تازه‌ای مطرح می‌کند که روند گفت‌وگوها را پیچیده‌تر می‌سازد.

ایتان لوینز خبرنگار آمریکایی هم نوشت: ایران، آمریکا را به این وضعیت کشانده است: تغییر کنگره؛ صدها کشته و زخمی نظامی؛ میلیاردها دلار هزینه هدررفته؛ تخلیه پایگاه‌ها در عراق و سوریه؛ نابودی پایگاه‌های دریایی در بحرین. اما با این حال، آمریکا پیروز شد!

این جنگ، نقطه عطف دگرگونی

در تاریخ و جهان مدرن است

اما نشریه تخصصی سیاست خارجی، فارین‌پالیسی در همین زمینه می‌نویسد: دهه‌ها بعد، وقتی به این مناقشه جنگ آمریکا و ایران نگاه کنیم، آن را رویدادی سرنوشت‌ساز و نقطه عطفی تاریخی خواهیم دانست که اصول بنیادین و تثبیت‌شده ژئوپلیتیک مدرن را به‌طور اساسی دگرگون کرد.

شرط‌بندی اشتباه نتانیاهو بر روی ترامپ، در مورد جنگ علیه ایران کار دست اسرائیل داد. نتانیاهو در ارزیابی خود از شرط‌بندی روی ترامپ دچار اشتباه شد؛ چراکه رابطه نزدیک میان این دو، اکنون به منبعی از خطرات راهبردی تبدیل شده که جایگاه اسرائیل را در داخل آمریکا تهدید می‌کند.

هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای، ترامپ با اعلام توقف کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل تا پایان سال، شوکی به این رژیم وارد کرد و تأکید کرد که نتانیاهو ماه‌ها پیش با این تصمیم موافقت کرده بود. اگرچه نتانیاهو پیش‌تر از کاهش وابستگی اسرائیل به کمک‌های آمریکا طی یک دهه سخن گفته بود، اما هیچ توافقی برای پایان فوری این کمک‌ها اعلام نکرده بود.

آسیب به اعتبار آمریکا جبران‌ناپذیر است

نشریه کانورسیشن با تأکید بر‌ این تحلیل که «به هر طریقی که جنگ پایان یابد، آسیب به اعتبار آمریکا در جهان از بین نخواهد رفت»، افزود: پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، قدرت مانور آنها برای مقابله با جنگ پرهزینه و نامحبوب ترامپ را افزایش داده است.

اهرم مؤثرتر در اختیار کنگره، «قدرت بودجه» است. برداشت از خزانه فقط با اعتبارات مصوب قانونی امکان‌پذیر است. از ژانویه و آغاز به کار کنگره جدید، دموکرات‌ها می‌توانند ‌بندی در بودجه دفاعی بگنجانند که هزینه‌کرد برای جنگ را ممنوع کند. ترامپ می‌تواند مصوبه را وتو کند، اما چنین اقدامی ممکن است پرداخت حقوق نیروهای نظامی را نیز به خطر اندازد. ترامپ پذیرفته جنگ ایران در شکست حزبش نقش داشته است. ونس صریح‌تر جنگ را عامل شکست جمهوری‌خواهان خوانده است؛ موضعی که می‌تواند فاصله‌گرفتن دیگر جمهوری‌خواهان از ترامپ را آسان‌تر کند. پایان جنگ برای رئیس‌جمهوری که ۵۰ میلیارد دلار هزینه کرده و دستاورد ملموس اندکی دارد، اعترافی تحقیرآمیز خواهد بود.

در همین حال، ایران دریافته تنگه هرمز اهرم فشار مهمی است و حوثی‌های همسو نیز با حمله به کشتی‌ها در باب‌المندب توان اختلال در گذرگاه دیگری را نشان داده‌اند. حتی اگر از طریق کنگره جنگ متوقف شود، آسیب به اعتبار جهانی آمریکا باقی می‌ماند؛ آسیبی که شاید نظم تک‌قطبی پس از جنگ سرد را به پایان برساند.

جنگ با ایران، ترامپ را زمین زد

برت اریکسون تحلیلگر اقتصادی و ژئوپلیتیک هم می‌نویسد: یادتان باشد: تمام راهبرد اولیه آمریکا برای محاصره ایران بر این مبنا بود که «۱۳ روز تا تعطیلی چاه‌های نفت باقی مانده است.تمام اتفاقاتی که از آن زمان تاکنون رخ داده، برنامه‌های جایگزین C ،B و D و...

متأسفانه فکر می‌کنم ایران به این نتیجه خواهد رسید که تنها راه پایان دادن به جنگ و دستیابی به پیروزی، تشدید جنگ و وارد کردن خسارات و ویرانی‌های بیشتر است.

همچنین، جفری ساکسون تحلیلگر ارشد گفت: جنگ با ایران، ترامپ را زمین زد یکی از عوامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان بود؛ چراکه ترامپ با وعده پایان‌دادن به جنگ‌ها به قدرت رسید، اما برخلاف وعده‌هایش عمل کرد. معاون ترامپ نیز جنگ ایران را عامل شکست جمهوری‌خواهان می‌داند و ترامپ برای آغاز مجدد جنگ، حمایت نزدیک‌ترین افراد دولت خود را ندارد. نتانیاهو ۴۰ سال رؤیای حمله به ایران را در سر داشته و اکنون با شکست سیاسی بزرگی روبه‌رو شده است.

ایران نمی‌ترسد؛

متأسفانه بخش روانی محاصره از دست رفته است

پایان جنگ از مسیر شکستن محاصره ایران است و ترامپ دیگر نمی‌تواند تهران را بترساند. زمان به سود تهران است و بمباران بعدی وضعیت را تغییر نخواهد داد.

رابین جی بروکس پژوهشگر ارشد مطالعات اقتصادی در مؤسسه بروکینگز که زمانی استراتژیست ارشد ارز در گلدمن ساکس مستقر در نیویورک بود، ضمن ارائه ارزیابی فوق در substack.com نوشت: چگونه جنگ با ایران به پایان می‌رسد. محاصره ایران بر «عامل ترس» تکیه دارد که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای از دست رفته است.

جنگ اقتصادی دارای مؤلفه روانی سنگینی است. می‌خواهید حریف‌تان فکر کند: «بی‌فایده است؛ بهتر است تسلیم شوم.» این عنصر از ابتدای محاصره در آمریکا بوده، اما اکنون- با شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات- از دست رفته است. ایران می‌داند که شرایط در آمریکا به‌طور بنیادین تغییر خواهد کرد و باید دو ماه آینده را تحمل کند. یک دور دیگر بمباران، این وضعیت را تغییر نخواهد داد و عامل ترس محاصره در حال کمرنگ‌شدن است. بخش روانی محاصره که برای تحت فشار قرار دادن ایران بسیار حیاتی است، متأسفانه از دست رفته است.

آمریکا اکنون سه گزینه دارد. اولین مورد، تشدید نظامی گسترده است تا رژیم را قانع کند که نمی‌تواند مقاومت کند. دوم مجموعه‌ای از حملات انجام شود که عمدتاً نمایشی باشد و به آمریکا اجازه دهد اعلام کند «مأموریت انجام شد». سوم، درگیری را رها کنند و به کشورهای خلیج‌فارس واگذار کنند تا ایران را بخرند و تنگه هرمز را آرام کنند. واقع‌بینانه، فکر می‌کنم، منصفانه است که بگوییم پنجره‌ای برای تشدید نظامی بسته شده است. انتخابات میان‌دوره‌ای به این معناست که «عامل ترس» محاصره از دست رفته است، زیرا ایران می‌داند اکنون می‌تواند زمان را به تعویق بیندازد. اقدام نظامی این وضعیت را تغییر نخواهد داد.

ترامپ مثل نیکسون در مسیر سقوط قرار دارد

پروفسور رابرت پیپ، دانشمند آمریکایی و استاد دانشگاه شیکاگو معتقد است: فکر می‌کنم ترامپ از الان دارد می‌فهمد چه چیزی در پیش است؛ یعنی دارد به سمت یک مارپیچ سقوط شبیه نیکسون می‌رود. این ماجرا ماه‌ها و ماه‌ها ادامه پیدا می‌کند و همان قدرت احضار بود که نیکسون را به سقوط کشاند.

او افزود: ایران تونل‌هایی مملو از موشک‌های بالستیک را به‌تازگی در یک «شهر موشکی» زیرزمینی رونمایی کرده است. هشت ماه از آغاز جنگ می‌گذرد و تهران طوری رفتار می‌کند که گویی دست برتر را در اختیار دارد. اما چرا؟ پاسخ در عددی نهفته است که طی دو ماه گذشته تقریباً ثابت مانده؛ عددی که مستقیماً با قیمت بنزین و هزینه سوخت‌گیری خودروی شما ارتباط دارد.

دست آمریکا خالی است، اما ایران هنوز

از موشک‌های نو رونمایی نکرده

یکی از فرماندهان پرتاب موشک در هوافضای سپاه پاسداران ضمن مصاحبه‌ای خبر داد: موشک‌های عمل‌نکرده آمریکایی‌ها برای سال ۲۰۲۶ است، ما موشک‌های دهه ۸۰ و ۹۰ را شلیک کردیم. خیلی از رونمایی‌ها را هنوز انجام نداده‌ایم و قرار است در صحنه عمل به نمایش بگذاریم.

آمادگی ما نسبت به قبل خیلی بیشتر شده. موشک‌های جدید با نسل جدید و سرِ شدیدالانفجارتر و بالاتر از آن چیزی که فکر می‌کنند را هنوز رونمایی نکردیم.

مت بروکن، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا در همین‌باره اذعان کرد: سناریوی کابوس‌وار برای طراحان جنگ این است که چند خلبان نیروی دریایی آمریکا را در تلویزیون ایران ببینند.

ایران، شهر موشکی وحشتناکی را به نمایش گذاشت

روزنامه دیلی‌میل درباره رونمایی از شهر موشکی سپاه پاسداران نوشت: فیلم جدیدی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منتشر شد، یک شهر موشکی زیرزمینی وحشتناک را به نمایش گذاشت. این تصاویر ردیف‌هایی از موشک‌ها را در کنار پرتابگرها و خودروهای نظامی در آنچه به نظر می‌رسد یک شهر موشکی زیرزمینی گسترده باشد، نشان می‌دهد. در جریان این بازدید، عبداللهی هشدار تندی داد که هر حمله دوباره‌ای به ایران می‌تواند پاسخ تلافی‌جویانه‌ای فراتر از غرب آسیا به همراه داشته باشد.

ایران درصدد پیچیده‌کردن ردیابی موشک‌هاست

«تال عنبر»، کارشناس موشکی صهیونیست هم با اشاره به تصاویر منتشرشده از شهر موشکی جدید ایران گفت: تهران کلاهک جنگی متعلق به موشک فراصوت «فتاح۱» را این‌بار روی موشکی از نوع «خیبرشکن» نصب کرده است. هدف از این توسعه، پیچیده‌تر کردن فرآیند ردیابی موشک و عبور از رادارها، سامانه‌های نظارتی و سامانه‌های رهگیری و پدافندی مستقر در منطقه است. ترکیب فناوری‌های موشک‌های «فتاح» و «خیبرشکن»، توانایی مانور بسیار پیشرفته‌ای به این موشک می‌بخشد.

گریه ناوگان فرسوده جورج بوش برای یک سیب!

در همین حال، افشای مکالمه جنجالی فرماندهان نیروی دریایی آمریکا با خانواده نظامیان، بحران شدید در ناو هواپیمابر بوش را فاش کرد.

شبکه آمریکایی «ام‌اس‌ناو» گزارش داد: فایل صوتی افشاشده از نشست ۹ نوامبر فرماندهان ارشد نیروی دریایی با ۵۰۰ نفر از خانواده‌های نظامیان ناو جورج بوش، از بحران شدید روحی، فرسودگی نیروها و خشم خانواده‌ها نسبت به ادامه جنگ با ایران پرده برداشته است. خانواده‌های ۷ هزار نظامی مطلع شده‌اند که نیروها احتمال دارد مأموریت‌شان تا یک سال ادامه یابد.

ناو بوش که ۳۱ مارس اعزام شده، تاکنون دو بار تمدید مأموریت شده و خدمه آن پیش از توقف چهارروزه در تایلند، ۱۸۷ روز بدون پهلوگیری در دریا بوده‌اند. خانواده‌ها از کمبود غذای تازه، استفاده از کنسرو، خرابی سرویس‌های بهداشتی و شرایط طاقت‌فرسای زندگی خبر دادند. همسر یکی از نظامیان گفت شوهرش پس از سه ماه با دیدن یک سیب تقریباً‌ گریه کرده است.

بحران روانی نیز بخش مهمی از اعتراض‌ها بود. یکی از زنان اعلام کرد همسرش چهار بار به خودکشی فکر کرده، اما فرماندهان به او اجازه دریافت کمک روان‌پزشکی نداده‌اند. زن دیگری گفت همسرش تحت مراقبت به‌دلیل خطر خودکشی قرار گرفته و سه فرزندش به‌دلیل غیبت پدر تحت درمان روان‌شناختی هستند. مقام ارشد نیروی دریایی نیز اذعان کرد که در مأموریت ناو آبراهام لینکلن، هشت اقدام به خودکشی گزارش شده است.

فرماندهان آمریکایی تأیید کردند حملات ایران علیه شناورهای مجری محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. دریاسالار کارل توماس گفت ایران تعداد زیادی پهپاد و تجهیزات بدون سرنشین انتحاری در اختیار دارد و یاد گرفته است چگونه به‌طور مکرر به کشتی‌های آمریکایی حمله کند؛ دفاع در برابر این حملات دشوار است.

در پایان نشست، فرماندهان از خانواده‌ها خواستند خبر بازنگشتن ناو بوش در تعطیلات را منتشر نکنند، زیرا این تصمیم هنوز به‌صورت رسمی به خدمه ناو ابلاغ نشده بود.

این جنگ ناکام، خطری بزرگ برای اسرائیل است

شبکه ۱۲ اسرائیل از قول فرمانده سابق پدافند هوائی رژیم هشدار داد: جنگ با ایران بدون هدف مشخص، خطری بزرگ برای اسرائیل است.

ران کوخاو، فرمانده سابق پدافند هوائی و سخنگوی پیشین ارتش، در یادداشتی تحلیلی نوشت: با پایان انتخابات آمریکا و اسرائیل و دور از دسترس بودن توافق، احتمال آغاز جنگ دیگری افزایش یافته است. اما جنگ بدون هدف روشن می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

دولت نتانیاهو هنوز توضیح نداده که جنگ سوم قرار است چه دستاوردی داشته باشد که در دو عملیات قبلی حاصل نشده است. حمله جدید ممکن است به جنگ منطقه‌ای گسترده منجر شود؛ از جمله حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله، تشدید جنگ در لبنان، حملات انصارالله یمن به فرودگاه بن‌گوریون و گسترش درگیری‌ها در غزه و کرانه باختری. بحران اعتماد عمومی به دولت نتانیاهو، یکی از موانع اصلی جنگ است. پس از شکست‌های قبلی، بخش بزرگی از جامعه دیگر به دولت اعتماد ندارد. افکار عمومی آمریکا نیز به‌تدریج از حمایت از اسرائیل فاصله می‌گیرد.

اعتبار جهانی ایران در حال افزایش است

صادق اوستا، نویسنده و فیلسوف ترکیه‌ای اذعان کرد: در برهه پیش‌رو شاهد خواهیم بود که ایران با کسب اعتباری چشمگیر، به‌عنوان چهارمین کشور تعیین‌کننده و بانفوذ در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود. با افول آمریکا، جهش چین و حل‌وفصل بحران اوکراین، ظرف چند سال آینده حتی اروپایی‌ها نیز برای معادلات منطقه دست‌به‌دامن ایران خواهند شد. ایران با دارا بودن رتبه سوم جهان در تربیت نیروی مهندسی، جایگاه بالایی در ضریب هوشی و قرارگیری در جمع ۲۰ کشور برتر در تولید مقالات علمی، از انباشت دانش و عقلانیت حاکمیتی کم‌نظیری برخوردار است.