هشتمین نمایشگاه «حدیث غربت فاطمه(س)» به همت نوجوانان و جوانان شهر وراوی لامرد برپا شد

هشتمین نمایشگاه «حدیث غربت فاطمه(س)» به نام و یاد حضرت زهرا (س) در مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و به همت نوجوانان و جوانان شهر وراوی از توابع شهرستان لامرد استان فارس برپا شد.

این نمایشگاه که با حضور گرم و صمیمی مردم، در دو سیر فرهنگی‌مذهبی و دفاع مقدس، میزبان دل‌های عاشق و نگاه‌های مشتاق بود، در بیش از 30 غرفه دایر شد.

بزرگ‌ترین نمایشگاه «حدیث غربت فاطمه(س)» با هدف تبیین و ترویج فرهنگ و سیره فاطمی در جنوب کشور در شهر وراوی لامرد، هر ساله پذیرای مهمانان زیادی از شهرستان‌های همجوار بوده است.

این نمایشگاه، امسال از غرفه‌هایی نظیر مهدویت، باغ فدک، کوچه‌های بنی‌هاشم، بیت‌الزهراء(س)، بازساخت حسینیه امام خمینی(ره) و دارالذکر مزار مطهر امام شهیدمان، حمله دشمن به عروسی سیریک، زنان شهیده با شهیده شاخص شهیده معصومه کرباسی، معراج شهدا، شهدای نیروی دریایی و شهدای ناو دنا، چهار شهید امنیت و موشکی روستای مبارک آباد قیر و کارزین، بین الحرمین و حرم امام حسین(ع)، غرفه جون غلام سیاه امام حسین(ع)، مظلومیت بقیع و بیت امام حسن مجتبی(ع)، بیت میثم تمار، غدیر خم، سقیفه بنی ساعده، مسجد النبی(ص) و بیت الاحزان تشکیل شده است.

سالانه دل‌های زیادی برای رسیدن ایام فاطمیه و حال و هوای نمایشگاه می‌تپد و تنگ می‌شود. ازدواج فاطمی یکی از برکات بسیار خوب این مجموعه است که غرفه‌های بسیاری توسط زوج‌های جوان فاطمی طراحی شده و اداره می‌گردد. فرزند‌آوری نیز از منویات امام شهید و امام حاضر است که هر ساله در قالب غرفه‌های مهدوی و خانواده توانسته موفق عمل کند. با تشکیل خادمین حضرت زهرا (س) این نمایشگاه تکثیر شده

است.