پیکرهای مطهر 350 شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) با فریاد خونخواهی امام شهید بر دوش مردم فرهیخته و شهیدپرور سراسر ایران اسلامی تشییع

شد.

در سالروز شهادت ‌ام‌ابیها حضرت زهرا (سلام الله علیها) پیکرهای مطهر 350 شهید گمنام بر دوش مردم فرهیخته و شهیدپرور میهن اسلامی تشییع شد و فریاد خونخواهی امام شهید در سراسر ایران طنین‌انداز شد.

مردم سراسر ایران اسلامی در این مراسم‌ها با دل‌هایی مملو از عشق به فرهنگ ایثار و مقاومت، بار دیگر نسبت به آرمان‌های شهدا اعلام وفاداری کردند.

این تشییع بار دیگر یاد و نام شهدایی را زنده کرد که بی‌نام و نشان اما سربلند، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند و ملت ایران با شرکت در این آئین معنوی، با آرمان‌های بلند آن عزیزان تجدید بیعت کردند.

سلام و صلوات خداوند بر شهیدان حماسه‌ساز، عزت آفرین و فداکار از صدر اسلام تاکنون که در عرصه‌های مختلف دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های والای اسلام، حفظ و حراست از مرزهای دینی، اعتقادی و جغرافیایی در مقابله با کفر و استکبار از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند و به لقاءالله پیوستند.

تکریم و بزرگداشت شهدای گمنام دفاع مقدس، تکریم فرهنگ ایثار، شهادت، اخلاص و قدردانی و قدرشناسی از شهدای والامقام و تجدید میثاق و ادامه راه پرتلألو آن حماسه‌آفرینان دوران هشت سال دفاع مقدس است.

به گزارش تسنیم، امروز همه ‌آحاد ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، تشکل‌های مردمی و تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی‌ با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در این راهپیمایی سراسری، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان و خون‌خواهی قائد شهید و شهدای مظلوم جنگ‌های تحمیلی، بار دیگر وحدت، انسجام، همبستگی و اراده ملی ایرانیان را به نمایش گذاشتند.

راه ما راه حضرت فاطمه سلام الله علیها است

در تهران پیکرهای مطهر 110 تن از این شهدا از دانشگاه تهران تا معراج شهدا تشییع شد. سرلشکر ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه در این مراسم به تهدیدات دشمنان اشاره کرد و با بیان اینکه ما همچون کوه ایستاده‌ایم و ذلت را نخواهیم پذیرفت، افزود: ما هر سطح و هر نوع تهدید را با پاسخی فوری و پشیمان‌کننده مواجه خواهیم کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه عنوان کرد: راه ما راه حضرت فاطمه سلام الله علیها است که با اتکا به شما مردم عزیز این راه را ادامه خواهیم داد و بدون محدودیت و در هر جغرافیایی با دشمن مقابله خواهیم کرد.

وی با تأکید بر لزوم مقاومت در برابر دشمنان، اظهار داشت: ما در مسیر مقاومت، متکی به عنایات خداوند سبحان هستیم و ارض خدا متعلق به صالحین است.

بزرگانی در جهان پیام دادند که دست افراد پشت لانچر را ببوسید

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه دشمن در موضع ضعف است و رزمندگان اسلام محکم ایستاده‌اند، افزود: بزرگانی در جهان پیام دادند که دست افراد پشت لانچر را ببوسید؛ زیرا آن‌ها به شما عزت دادند.

جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد: ان‌شاءالله با صلابت راه مقاومت را تداوم خواهیم بخشید و آن را به انقلاب جهانی حضرت حجت (عج) متصل خواهیم کرد. ما سربازان پای کار این راه هستیم و مسیر عزتمندانه مقاومت ادامه دارد.

وی با اشاره به مدیریت مقتدرانه نیرو‌های مسلح در تنگه هرمز، تصریح کرد: هراس از حملات کوبنده ایران، ناو‌های دشمن را صد‌ها کیلومتر عقب رانده است.

به گزارش دفاع پرس، سرلشکر ایزدی به حضور مردم در خیایان‌ها و میادین اشاره و تأکید کرد: میدان‌ها را رها نکنید تا دشمن نتواند توطئه‌های خود را عملی کند. حضور شما در صحنه بسیار ارزشمند است و روحیه ایثار و دفاع مقدس، امروز نیز در جان و روح رزمندگان ما جاری است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه ملت ایران تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های انقلاب و شهدا ایستاده است، گفت: رسالت خود می‌دانیم انتقام خون به‌ناحق رهبر شهید را بگیریم.