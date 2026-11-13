اشک ریختن و جامعه ساختن

علیرضا زادبر: «امسال بانی و مروج روضه حضرت زهرا(س) در محضر خود حضرت شرفیاب است. خامنه‌ای شهید اهل اشک و ایستادن بود. به ما آموخت اشک ریختن برای مصیبت آل‌الله، اشک اعتراضی است. خامنه‌ای شهید اشک بر اهل‌بیت علیهم‌السلام را کُنج حسینیه‌ها به میانه میدان نبرد آورد. با فرزندان معنوی‌اش در حزب‌الله لبنان، اشک و ارادت به حضرت زهرا(س) را از انزوا به پشت مرز رژیم صهیونیستی کشاند. سربازان او در جنگ با آمریکای شرور در تمامی مراحل اهل توسل به حضرت زهرا(س) بودند. در ایام عزای فاطمه(س) برای کشور علی(ع) دعا کنیم.»

این مرد دست ما رو پر کرد

امیرحسین با انتشار تصویری از سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم در سالروز شهادت پدر موشکی ایران نوشت: «این مرد دست ما رو پر کرد...»

مذاکره خرید ماشین یا پساجنگ؟

قیس قریشی: «روش‌ها و متدهای مذاکره‌ای که عزیزان تدریس می‌کنند مربوط به مذاکره جهت خرید ماشین و ملک و فروش پوشاک و معامله طلا و جواهر در سمینارهای انگیزشی است نه مذاکره پس از جنگ وجودی که توسط کثیف‌ترین و بی‌خط قرمزترین امپراتوری تاریخ به ایران تحميل شده...»

جنگ اقتصادی و تصمیمات حیرت‌انگیز

حبیب‌الله ظفریان: «در حالی ‌که دولت در شرایط اقتصادی فعلی باید متمرکز بر افزایش قدرت خرید مردم و مدیریت تأمین‌ گاز کشور در ماه‌های پیش‌رو باشد؛ موضوع حذف کالابرگ و راه رفتن روی روان مردم با طرح‌های خام بنزین را در دستور کار قرار داده است. انسان حیران می‌ماند.»

کدام توپ؛ کدام بازی؟

فواد ایزدی: «آیا عجیب نیست که ترامپ از همان آغاز جنگ، آشکارا از سرنگونی حکومت ایران سخن گفته و هنوز هم پیگیر این سیاست است، اما در طرف ایرانی، برخی مقامات همچنان با تکرار کلیشه «توپ در زمین آمریکاست» و در توهم دستیابی به یک «سند افتخار»، منتظرند ترامپ پای تفاهم‌نامه‌ای تازه را امضا کند؟ هدف ترامپ از آغاز جنگ، تصاحب نفت ایران بوده است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم سرنگونی حکومت ایران و تجزیه مناطق نفت‌خیز کشور است. بنابراین، از ابتدا اساساً بازی‌ای در کار نبوده که توپی در زمین این یا آن طرف باشد. آنها توپ را پاره کردند و سرمربی تیم ایران را نیز به قتل رساندند.»

حذف کارت‌های بنزین به علت قاچاق گازوئیل!

سید نظام‌الدین موسوی: «برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل، کارت‌های بنزین را مختل می‌کنید؟ از ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت، حدود ۹۰ درصدش مربوط به گازوئیل است و قاچاق بنزین ۵ درصد هم نیست. چرا به جای مقابله با قاچاق گازوئیل که راه‌هایش معلوم است، با بنزین بازی می‌کنید؟ بهانه نتراشید و بگویید دنبال گران‌سازی هستید!»

وطن‌فروش‌ها باید «بی‌وطن» باشند

سید امیرحسین هاشمی: «باید از تک‌تک اقلیت خارج‌نشینی که در تجمعات پهلوی‌ها شرکت می‌کنند و حامی تروریست‌های اسرائیلی‌اند، به‌دلیل عضویت در گروهک تروریستی سلب تابعیت کنند. وطن‌فروش‌ها باید «بی‌وطن» باشند! کاش این مطالبه رو ملی کنیم.»