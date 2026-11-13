انهدام 41 باند و بازداشت 262 قاچاقچی مهاجران

پلیس بین‌الملل (اینترپل) از انهدام

41 باند جنایتکار در عملیات مقابله با قاچاق مهاجران در دریای مدیترانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اینترپل اعلام کرد عملیات بین‌المللی «Communis Maris» که با مشارکت نهادهای انتظامی و مرزبانی 16 کشور برگزار شد، علاوه بر بازداشت 262 مظنون، به آغاز 434 پرونده و تحقیقات جدید، شناسایی 109 قربانی احتمالی قاچاق انسان و شناسایی یک‌هزار و 715 مهاجر غیرقانونی منجر شده است. از مجموع افراد بازداشت‌شده، 221 نفر به ارتکاب جرائم مرتبط با قاچاق مهاجران، 16 نفر به قاچاق انسان و 25 نفر به جرائم دیگری از جمله تولید و استفاده از اسناد جعلی متهم شده‌اند. در جریان اجرای عملیات، 7 هزار و 660 مأمور انتظامی و مرزبانی با انجام کنترل‌های گسترده در نقاط حساس و مسیرهای اصلی، بیش از 378 هزار نفر را مورد بررسی قرار دادند. همچنین مأموران با تقویت نظارت در مناطق پرخطر و پیگیری سرنخ‌های اطلاعاتی، اقدامات هماهنگی برای شناسایی و مقابله با شبکه‌های قاچاق انجام دادند. اینترپل اعلام کرد در جریان این عملیات، 41 گروه جنایتکار سازمان‌یافته فعال در زمینه قاچاق مهاجران شناسایی شدند. در یکی از پرونده‌های مهم در جنوب مراکش، مأموران یک شناور حامل 70 مهاجر را متوقف کردند که 30 نفر از سرنشینان آن کودک بودند و این افراد 6 روز را در دریا سپری کرده بودند. در پرونده‌ای دیگر، مأموران سنگالی با اطلاع‌رسانی به کشورهای همسایه درباره خروج یک شناور از آب‌های سرزمینی این کشور، زمینه رهگیری آن را فراهم کردند. نیروهای موریتانی روز بعد یک قایق چوبی حامل 80 سرنشین، از جمله دو کودک، را متوقف و سه نفر از مظنونان به سازماندهی این سفر غیرقانونی را بازداشت کردند. در لیبی نیز نیروهای امنیتی 34 قربانی احتمالی قاچاق انسان را نجات دادند و سه نفر را به اتهام مشارکت در یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته فعال در زمینه قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و اخاذی بازداشت کردند. در الجزایر،

6 مظنون در ارتباط با یک شبکه قاچاق مهاجران دستگیر شدند که علاوه بر اتهامات مربوط به قاچاق، با اتهام به خطر انداختن جان افراد زیر سن قانونی نیز مواجه هستند. در سوریه، گشت‌های دریایی و اقدامات نظارتی هماهنگ میان چند نهاد ملی به شناسایی و یورش به محلی منجر شد که برای فعالیت قاچاقچیان مهاجران مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این عملیات هفت مظنون، از جمله فردی که به‌عنوان سرکرده احتمالی شبکه معرفی شده بود، بازداشت

و 22 مهاجر غیرقانونی شناسایی شدند. اقدامات نیروهای شرکت‌کننده در این عملیات تنها به مسیرهای دریایی محدود نبود و فرودگاه‌ها و مسیرهای زمینی نیز تحت نظارت و کنترل قرار گرفتند. در قبرس و یونان، چند نفر به‌دلیل تلاش برای استفاده از اسناد مسافرتی جعلی در فرودگاه‌ها بازداشت شدند. در مراکش نیز یک نفر به ظن تأمین گذرنامه‌های جعلی و جذب افراد برای مهاجرت غیرقانونی دستگیر شد. پلیس فرانسه هم 6 نفر را به اتهام پول‌شویی، تسهیل مهاجرت غیرقانونی و اسکان یک فرد آسیب‌پذیر یا وابسته در شرایط مغایر با کرامت انسانی بازداشت کرد. در تونس نیز مأموران با جلوگیری از یک تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای دریایی، سه شهروند این کشور را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کردند. یک فروند قایق، موتور دریایی و تجهیزات مرتبط نیز در این عملیات توقیف شد. یکی دیگر از یافته‌های مهم عملیات «Communis Maris»، کشف ده‌ها ارتباط میان شبکه‌های قاچاق مهاجران و محتواهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی بود. مأموران شرکت‌کننده، پست‌ها، گروه‌ها و حساب‌هایی را شناسایی کردند که خدمات مربوط به مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان را تبلیغ می‌کردند. اینترپل اعلام کرد اطلاعات جمع‌آوری‌شده در جریان عملیات، به همراه 434 پرونده و تحقیق جدید، می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده به کشف سرنخ‌های بیشتر و بازداشت افراد دیگری منجر شود. مدیر جرائم سازمان‌یافته و نوظهور اینترپل، با اشاره به خطرات مسیرهای مهاجرتی مدیترانه گفت: این منطقه یکی از مرگبارترین گذرگاه‌های مهاجرتی جهان است و سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد. دیوید کانتر افزود: قاچاقچیان از آسیب‌پذیری افراد سوءاستفاده می‌کنند و مهاجران را در معرض آزار، اخاذی و قاچاق انسان قرار می‌دهند؛ ضمن اینکه انتقال آنها با شناورهای بیش از ظرفیت و فاقد شرایط ایمنی، جان‌شان را به خطر می‌اندازد. عملیات «Communis Maris» با مشارکت 16 کشور الجزایر، قبرس، فرانسه، گامبیا، یونان، ایتالیا، لیبی، مالت، موریتانی، مراکش، پرتغال، سنگال، اسپانیا، سوریه، تونس و ترکیه اجرا شده است.