با پیگیری دادستانی تهران، فرآیند ترخیص یک محموله وارداتی ۱۰ هزار تنی کنجاله سویا تسهیل و تسریع شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی، دادستان تهران با اعلام اینکه این محموله از طریق حمل‌ونقل ریلی وارد بندر خشک ریلی آپرین شده بود، اظهار داشت: پیرو بازدید اخیر ریاست قوه قضائیه کلیه فرآیند‌های مربوط به ترخیص این محموله اعم از تخلیه و آزادسازی واگن‌ها، اخذ مجوز‌های قرنطینه، استاندارد و انتقال کامل محموله به انبار اختصاصی شرکت واردکننده، در کمترین زمان ممکن انجام گرفت و تمامی واگن‌های حمل به خط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شد. صالحی افزود: حسب اعلام شرکت واردکننده، هشت هزار و ۲۷۵ تن از بار محموله یادشده، به منظور استفاده در زنجیره مصرف و دامداران کشور به سامانه بازارگاه عرضه شده است و یک هزار تن دیگر در مسیر ورود به بندر است.

وی با تأکید بر تداوم حمایت آن دادستانی از فرآیند ترخیص کالا‌های اساسی و موردنیاز کشور یادآور شد: حسب پیگیری‌های به عمل آمده در حال حاضر با توجه به مجوز‌های صادر شده، مقدار سه هزار تن از کل محموله در مرحله توزیع قرار دارد و مابقی آن به تناسب صدور مجوز‌های لازم از اداره کل استاندارد قابلیت توزیع خواهد

داشت.

مشکل تأمین ارز شرکت ایران تایر

با پیگیری دادستانی تهران

خبر دیگر اینکه، در پی بازدید مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ دادستان تهران از شرکت تولیدی ایران‌تایر و در اجرای مصوبات جلسات متعاقب آن بازدید، کلیه تخصیص‌های ارزی مربوط به آن شرکت در ضرب‌الاجل مقرر تأمین شد. دادستان تهران با بیان اینکه در بازدید میدانی مهرماه از شرکت ایران‌تایر و نشست با مدیران این واحد تولیدی و همچنین فعالان صنعت لاستیک و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بانکی، دستورات و تصمیمات مهمی برای رفع موانع تولید، تأمین ارز و سرمایه در گردش، احیای واحد‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، ساماندهی بازار و نظارت بر عرضه لاستیک و روغن خودرو با قیمت مصوب صادر شد، اعلام کرد: براساس یکی از تصمیمات این نشست، بانک مرکزی مکلف شد مشکل تأمین ارز شرکت ایران‌تایر را ظرف سه روز پیگیری و رفع کند که حسب گزارش واصله از آن واحد تولیدی، این امر محقق شده و کلیه تخصیص‌های ارزی مربوط به این شرکت در تاریخ ۲۹ مهرماه انجام گرفته است. صالحی گفت: سایر مصوبات این بازدید نیز، با نظارت این دادستانی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد. مدیرعامل شرکت ایران‌تایر نیز با ارسال نامه‌ای از اقدامات و پیگیری‌های دادستانی تهران که منجر به حفظ تولید و ارائه محصولات باکیفیت به مردم عزیز شده است، تقدیر و تشکر به عمل آورد.