پویش ملی و محله‌محور «مواسات و خدمت بی‌منت» با راهبری کمیته امداد امام خمینی(ره) و مشارکت گسترده خیران، مراکز نیکوکاری و تشکل‌های مردمی، به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، هم‌زمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پویش ملی و محله‌محور «مواسات و خدمت بی‌منت» با شعار محوری «کنار هم؛ نگذاریم سفره‌ای خالی بماند»، با حضور سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در مرکز نیکوکاری «خیرینه» برگزار شد. در جریان این بازدید، رئیس کمیته امداد ضمن بررسی روند آماده‌سازی و پخت غذا در آشپزخانه این مرکز، از تلاش‌های خیران و خادمان نیازمندان قدردانی کرد.

براساس برنامه‌ریزی این مجموعه، در قالب پویش دیروز، ۱۲ هزار وعده غذای گرم طبخ و توزیع شد که هزار و 500 پرس آن در سطح استان تهران و مابقی توسط شعبات این مرکز در شهرستان‌های سیریک، قشم، آشخانه، زابل، منوجان، قصرشیرین و حمیدیه میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در حاشیه این مراسم، با اشاره به آغاز این طرح ۴۰روزه که تا سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) ادامه دارد، اعلام کرد: براساس پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های دریافتی، تنها در همین روز نخست و با همت شبانه‌روزی مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی و خیران نیک‌اندیش، بیش از یک میلیون پرس غذای گرم در سراسر کشور طبخ و توزیع شده است. این پویش ملی که با اولویت حمایت از مناطق کم‌برخوردار و با حفظ کامل کرامت انسانی خانواده‌های نیازمند اجرا می‌شود، در کل مدت‌زمان خود هدف‌گذاری تأمین و توزیع پنج میلیون وعده غذای گرم و ۳۵۰ هزار بسته معیشتی را در سراسر کشور دنبال می‌کند.