سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با ثبت معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، فروشنده دیگر امکان فروش همان ملک به شخص دیگری را نخواهد داشت.

اعظم قویدل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، با تشریح نحوه حمایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خریداران در برابر فروش یک ملک به چند نفر اظهار داشت: با اجرای این قانون و ثبت معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، فروشنده دیگر امکان انجام معامله مجدد و واگذاری همان ملک به شخص دیگری را نخواهد داشت.

قویدل در پاسخ به این پرسش که قانون جدید چگونه از خریدار در برابر فروش یک ملک به چند نفر محافظت می‌کند، بیان داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم این است که اگر فروشنده یک ملک را به دو نفر بفروشد قانون جدید چگونه از حقوق خریدار حمایت می‌کند. وی افزود: خوشبختانه با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امکان فروش یک ملک به دو نفر وجود نخواهد داشت زیرا براساس این قانون معاملات باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: زمانی که معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت می‌شود فروشنده دیگر امکان انجام معامله و فروش همان ملک به شخص دیگری را نخواهد داشت.

قویدل با اشاره به اینکه معاملات معارض عمدتاً در نتیجه انجام معاملات عادی شکل می‌گرفت، گفت: در گذشته، زمانی که معاملات با تنظیم اسناد عادی انجام می‌شد این امکان وجود داشت که فروشنده یک ملک را به شخص دیگری نیز واگذار کند؛ اما با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل برطرف خواهد شد.