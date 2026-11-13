هشدار هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوای 3 کلانشهر

سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در تهران طی امروز و ‌فردا و در تبریز و اراک طی امروز هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از حاکمیت الگوی پایداری در جو از شنبه تا یکشنبه خبر داده و در ادامه آورده است: طی این مدت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در تهران پیش‌بینی می‌شود.

همچنین این سازمان با صدور هشدار آلودگی سطح زرد نیز از حاکمیت الگوی پایداری در جو طی امروز خبر داده و آورده است که روز شنبه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در تبریز و اراک پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس نسبت به افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌ها ثابت و متحرک احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها، کاهش دید افقی در صورت افزایش ذرات معلق و تشدید شرایط وارونگی دما هشدار داده شده است.

در همین خصوص سازمان هواشناسی کشور نسبت به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده خودداری از سوزاندن زباله شاخ و برگ و بقایای کشاورزی، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات توصیه کرده است.

بازگشت باران از یکشنبه به کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا نیز به ایسنا گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز و دو روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی نسبتاً آرام همراه با افزایش نسبی دما حاکم می‌شود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا رخ

خواهد داد.

صادق ضیاییان افزود: از اواخر وقت یکشنبه تا روز سه‌شنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی روی دریای خزر برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات البرز، شمال استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی و به‌صورت پراکنده برای خراسان‌شمالی بارش باران، وزش باد، گاهی رعدوبرق، کاهش محسوس دما و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود. به گفته ضیاییان، طی امروز و دو روز آینده خلیج‌فارس، دریای عمان و از اواخر روز یکشنبه و روز دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود. وی ادامه داد: طی امروز و فردا بندرعباس با دمای ۳۲ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- و ۲- درجه سانتی‌گراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.