دستگیری باند صرافان جعلی در تلگرام با کلاهبرداری از فروشندگان ارز

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری سایبری در غرب تهران خبر داد که با جعل عنوان صرافی‌های معتبر در تلگرام، فروشندگان ارزهای خارجی را فریب می‌دادند.

به گزارش ایسنا، سردار داود معظمی گودرزی گفت: در پی ثبت چندین شکایت از سوی افرادی که پس از فروش ارز در کانال‌های تلگرامی با مسدودی حساب بانکی مواجه شده بودند، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. به گفته معظمی گودرزی، بررسی‌ها نشان داد متهمان با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های جعلی به نام صرافی‌های معتبر و وعده خرید ارز با قیمتی بالاتر از نرخ بازار، فروشندگان را به انجام معامله ترغیب می‌کردند. این افراد پس از توافق با فروشندگان و دریافت ارز از طریق پیک، مبالغ معامله را به حساب آنان واریز می‌کردند؛ در حالی که منشأ این وجوه، حساب بانکی افرادی بود که پیش‌تر از طریق فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند.

کلاهبرداری با استفاده از حساب فروشندگان ارز

وی افزود: متهمان با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی قربانیان، وجوه سرقت‌شده را به حساب فروشندگان ارز منتقل می‌کردند و به این ترتیب، فروشندگان بدون اطلاع از منشأ پول، درگیر نقل‌وانتقال مبالغ مشکوک می‌شدند. با انجام تحقیقات تخصصی و شناسایی محل اختفای متهمان، اعضای این باند با هماهنگی قضایی در یکی از مناطق غربی تهران دستگیر شدند.

گردش مالی میلیاردی و ادامه تحقیقات

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اعتراف متهمان گفت: براساس بررسی‌های اولیه، این گروه با این شیوه از تعداد زیادی از شهروندان سوءاستفاده کرده و مبالغی بالغ بر میلیاردها تومان به دست آورده بود.

معظمی گودرزی به شهروندان توصیه کرد که برای خرید و فروش ارز، از صرافی‌های معتبر و مسیرهای رسمی استفاده کنند و در معاملات اینترنتی، هویت طرف مقابل و منشأ وجوه واریزی را بررسی کنند. تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده و بررسی ابعاد دیگر کلاهبرداری

ادامه دارد.