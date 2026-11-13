2 تروریست عضو پژاک در درگیری مرزی به هلاکت رسیدند

فرمانده مرزبانی فراجا از انهدام یک تیم وابسته به گروهک تروریستی پژاک در مرزهای شمال‌غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان از ناکامی تیمی از گروهک تروریستی پژاک در ورود به داخل کشور و کشف مقادیر قابل‌توجهی سلاح و تجهیزات متعلق به این گروهک در مرزهای شمال‌غرب خبر داد و گفت: در پی رصد و پایش نوار مرزی با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی مرزبان، تیمی از عناصر گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به داخل کشور داشتند شناسایی

و منهدم شد.

جاویدان افزود: در جریان این درگیری مسلحانه، دو نفر از عناصر گروهک مذکور بر اثر جراحات وارده به هلاکت رسید و دو قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف مجهز به دوربین، ۶ تیغه خشاب، ۱۴۸ تیر جنگی، دو عدد کوله و کیسه‌خواب، دو دستگاه تبلت، یک دستگاه استارلینک، سه قبضه نارنجک دستی، یک دستگاه دوربین و غیره در این عملیات کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: مرزبانان غیور مرزبانی با عزمی راسخ و روحیه‌ای جهادی، با پاسداری شبانه‌روزی از مرزهای میهن اسلامی، اجازه هیچ‌گونه تحرک و ناامنی را به عناصر معاند و گروهک‌های تروریستی نخواهند داد.