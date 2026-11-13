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کد خبر: ۳۴۲۰۳۱
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳
سرویس کیهان » اخبار
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دستگیری متهم به تعرض و اخاذی در غرب تهران

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی در غرب تهران خبر داد که به تعرض به یک زن جوان و اخاذی از او با تهدید انتشار تصاویر خصوصی متهم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر خدایی اظهار داشت: در پی مراجعه یک زن جوان به پلیس آگاهی و طرح شکایتی درباره تعرض و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
به گفته خدایی، شاکی اعلام کرده بود متهم پس از جلب اعتماد او، با ورود اجباری به منزل به وی تعرض کرده و از این ماجرا فیلم تهیه کرده است. متهم سپس با تهدید به انتشار تصاویر، بارها از شاکی اخاذی کرده بود. وی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات تخصصی و بررسی مستندات پرونده، هویت متهم را شناسایی کردند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مخفیگاه متهم در محدوده بزرگراه آیت‌الله کاشانی شناسایی شد و مأموران پس از انجام اقدامات لازم، او را در عملیاتی دستگیر کردند.
به گفته خدایی، متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب جرم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و تکمیل مستندات، برای رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.

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