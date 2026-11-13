اهمیت انس با قرآن و نهجالبلاغه(حدیث دشت عشق)
سرباز شهید رضا فیضآبادی، ششم خرداد ۱۳۴۶، در روستای فیضآباد از توابع شهرستان آشتیان چشم به جهان گشود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهههای نبرد حق علیه باطل حضور یافت و در روز بیستویکم شهریور سال ۱۳۶۶، در سردشت هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. شهید رضا فیضآبادی در وصیتنامهاش نوشت: «ارزش بندگان خداوند هنگامی در جهت تعالی قرار میگیرد که بکوشند و سعی نمایند خودشان را بشناسند و قوههای نهفته در ذاتشان را متبلور کنند و این تبلور تخلق به اخلاق الله میباشد...این بنده عاصی و خاطی در درگاه خداوند تعالی معذورم که نه تنها نتوانستم او را بشناسم بلکه پیامبران و امامان معصوم(ع) او را هم نشناختم و به آیات و نشانههای او هم مسلح نشدم و هر چه انجام مسئولیت هم دارم از لطف خداوند است. از امام عزیز عذر میخواهم که نتوانستم او را بشناسم و از حضرت مهدی(عج) هم عذر میخواهم که نتوانستم ایشان را هم بشناسم و به توصیهها و راهنماییهای ایشان عمل نمایم.بارالهی من چه وصیتی دارم که بکنم وقتی آن همه وصایای ارزنده و توصیههای گرانقدر و آیات و نشانههای بیشمار بر همه جلوهگر است که چون خود را بیابند تو را خواهند شناخت و به عالیترین درجات نائل خواهند گشت و قرآن کریم کتابی است از خداوند متعال برای هدایت بندگان فرستاده شده است. ای برادران و خواهران: هرچه میتوانید با این کتاب مأنوس شوید و با آگاهی به آن عمل کنید؛ نهجالبلاغه را که بیانات امامی معصوم و باتقوی و زاهد و شجاع در پیمودن راه خدا را به ما میآموزد، به استفاده خود درآورید.»