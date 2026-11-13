سرباز شهید رضا فیض‌آبادی، ششم خرداد ۱۳۴۶، در روستای فیض‌آباد از توابع شهرستان آشتیان چشم به جهان گشود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت و در روز بیست‌ویکم شهریور سال ۱۳۶۶، در سردشت هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. شهید رضا فیض‌آبادی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «ارزش بندگان خداوند هنگامی در جهت تعالی قرار می‌گیرد که بکوشند و سعی نمایند خودشان را بشناسند و قوه‌های نهفته در ذاتشان را متبلور کنند و این تبلور تخلق به اخلاق الله می‌باشد...این بنده عاصی و خاطی در درگاه خداوند تعالی معذورم که نه ‌تنها نتوانستم او را بشناسم بلکه پیامبران و امامان معصوم(ع) او را هم نشناختم و به آیات و نشانه‌های او هم مسلح نشدم و هر چه انجام مسئولیت هم دارم از لطف خداوند است. از امام عزیز عذر می‌خواهم که نتوانستم او را بشناسم و از حضرت مهدی(عج) هم عذر می‌خواهم که نتوانستم ایشان را هم بشناسم و به توصیه‌ها و راهنمایی‌های ایشان عمل نمایم.بارالهی من چه وصیتی دارم که بکنم وقتی آن همه وصایای ارزنده و توصیه‌های گران‌قدر و آیات و نشانه‌های بی‌شمار بر همه جلوه‌گر است که چون خود را بیابند تو را خواهند شناخت و به عالی‌ترین درجات نائل خواهند گشت و قرآن کریم کتابی است از خداوند متعال برای هدایت بندگان فرستاده شده است. ای برادران و خواهران: هرچه می‌توانید با این کتاب مأنوس شوید و با آگاهی به آن عمل کنید؛ نهج‌البلاغه را که بیانات امامی معصوم و باتقوی و زاهد و شجاع در پیمودن راه خدا را به ما می‌آموزد، به استفاده خود درآورید.»