شهادت گلر فلسطینی ‏پنج روز بعد از بازی او در فینال جام شهدا

دروازه‌بان فلسطینی در زمان تلاش برای نجات مجروحان بمباران غزه به شهادت رسید.

محمد عبدالرحمن محمد‌الغفاری، دروازه‌بان ۲۵ ساله باشگاه خدمات‌النصیرات، در جریان حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه به شهادت رسید. او در حالی به شهادت رسید که پنج روز پیش در فینال جام شهدا بازی کرده بود. فینال جام «هزار شهید» در شرایطی در نوار غزه برگزار شد که همین نام مسابقه، سندی است تلخ و تکان‌دهنده از فاجعه‌ای انسانی. ادای احترامی باشکوه به ۱۰۱۴ چهره ورزشی، از بازیکن و مربی گرفته تا داور و مدیران ورزشی که از اکتبر ۲۰۲۳ تا امروز در جریان حملات رژیم اشغالگر در غزه جان خود را از دست دادند. باشگاه خدمات‌النصیرات اعلام کرد این دروازه‌بان جوان زمانی هدف گلوله‌باران قرار گرفت که در تلاش بود برای نجات جان مجروحان حملات پیشین به بخش شمالی اردوگاه النصیرات کمک کند. حملاتی که در مجموع بیش از ۳۰ شهید بر جای گذاشت.