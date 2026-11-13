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کد خبر: ۳۴۲۰۲۵
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
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خواندنی از ورزش ایران

* پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ آسیا از ۵ تا ۸ آذر برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در این مرحله باید به مصاف تیم‌های ملی استرالیا و فیلیپین برود. نخستین دیدار شاگردان مانولوپولوس در این پنجره، جمعه ۶ آذر مقابل استرالیا برگزار خواهد شد. این مسابقه در سالن کاریسما شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. استرالیا با ۱۸ پیروزی متوالی در رقابت‌های فیبا پا به این مسابقه می‌گذارد و آخرین شکست این تیم در رقابت‌های فیبا به بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس بازمی‌گردد. اما تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود، یکشنبه ۸ آذر در همان سالن به مصاف فیلیپین می‌رود. این دیدار با توجه به نتیجه تقابل قبلی دو تیم در پنجره چهارم، اهمیت ویژه‌ای برای ایران دارد. ایران در دیدار قبلی در مانیل به دنبال چهارمین پیروزی متوالی مقابل فیلیپین بود، اما میزبان با نتیجه ۶۸ بر ۵۶ به برتری رسید.

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