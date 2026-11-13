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کد خبر: ۳۴۲۰۲۲
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
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رکوردی کم‌سابقه برای کشتی ایران

شاگردان حسن رنگرز در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان، با عملکردی کم‌نقص در دفاع مقابل فنون خاک، آماری قابل توجه به ثبت رساندند.
شاگردان حسن رنگرز در ۸ وزن از مجموع ۱۰ وزن مسابقات، حتی یک امتیاز نیز در خاک به حریفان واگذار نکردند. تنها محمدمهدی کشتکار بود که در جریان مبارزه با حریف بلغارستانی خود و علی احمدی‌وفا مقابل نماینده ازبکستان در خاک امتیاز از دست دادند. نکته قابل توجه اینکه به‌جز فردین هدایتی، سایر ملی‌پوشان ایران دست‌کم یک بار در خاک حریفان خود قرار گرفتند؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها اجازه ندادند حریفان از این موقعیت امتیازی کسب کنند.
 این آمار از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از رقبای ایران، پیش از رویارویی با ملی‌پوشان کشورمان، در اجرای فنون خاک و کسب امتیاز از این موقعیت تخصص داشتند و خاک یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های آن‌ها محسوب می‌شد. بدون تردید، چنین عملکردی اتفاقی به دست نیامده است. 
شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف، بررسی شیوه اجرای فنون آن‌ها، برنامه‌ریزی اختصاصی کادر فنی برای مقابله با این تاکتیک‌ها و تمرینات مستمر ملی‌پوشان، مجموعه عواملی بود که به ثبت این آمار قابل توجه انجامید. قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در قزاقستان، بار دیگر نشان داد که موفقیت در سطح اول کشتی جهان تنها به توانایی اجرای فنون و کسب امتیاز محدود نمی‌شود؛ بلکه تسلط بر دفاع، به‌ویژه در موقعیت‌های حساس خاک، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در مسیر قهرمانی باشد.

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