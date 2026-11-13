انتقاد هنرمندان از یک توجیه ناشیانه

اظهارات اخیر عادل فردوسی‌پور در توجیه عدم احترام به سرود ملی‌، واکنش برخی همکارانش را در پی داشت.

جواد قارایی، مجری برنامه «ایرانگرد»، با انتشار یک داستان‌واره در انتقاد از عادل فردوسی‌پور نوشت: «آقای فردوسی‌پور، موندن در ایران دلیل بر وطن‌دوستی نیست. برای سرود ایران یا جمهوری اسلامی بلند نشدی و نخوندی اونهم خیلی مهم نیست. جمهوری اسلامی هم اگر قبول نداری بازم خود دانی، مهم نیست. هرچند از همین نظام سرویس‌های مختلفی می‌گیری. اما اینکه ۴۳۰ کودک ایرانی در ۴۰ روز تکه تکه بشن، حدود

۱۰ هزار هموطن تکه تکه بشن، خونه‌ها و زیرساخت‌های ملت نابود بشه و از همه طرف محاصره و بمباران بشیم اما همواره سکوت کنی، دلیل محکمی است که ایران و ایرانی برات ارزش نداره. ایران و ایرانی توقع سلاح در دست گرفتن از من و شما نداشت. فقط می‌خواست سکوت نکنی که کردی. بد

کردی.»

از سوی دیگر، قیصر، خواننده نیز با انتشار ویدئویی گفت: «دیدم که عادل فردوسی گفته که پیشنهاد میلیون دلاری خارج از کشور را رد کرده‌ و در ایران مانده‌ام، دیگر به من انگ نزنید؛ چون آنجا‌ دو میلیون دلار درآمد داشته و این‌جا شش میلیون دلار! و ادای وطن‌پرست را هم درمی‌آورد و همزمان ادای اپوزیسیون هم درمی‌آورد‌، در حالی که در تلویزیون جمهوری اسلامی رشد کرده است.»

بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو با یک برنامه اینترنتی با اشاره به حرف فردوسی‌پور درباره اینکه در همه جای دنیا طرفداران تیم‌های باشگاهی وقتی تیم رقیب هموطنشان در رقابت‌های بین‌المللی شکست می‌خورد، ابراز خوشحالی می‌کنند، گفت: «این یک باگ است... ما نمی‌توانیم از اشتباه آنها الگو‌برداری کنیم؛ نقطه قوت و افتخار ما وطن‌پرستی است.»