فلورنس پیو، بازیگر نامزد اسکار، در گفت‌وگویی مفصل از تجربه‌هایش در صنعت سینما، فشارها و قضاوت‌هایی که زنان در ‌هالیوود با آن روبه‌رو هستند، و ضرورت تعیین مرز در برابر رفتارهای غیرحرفه‌ای و زن‌ستیزانه سخن گفته است.

به گزارش فارس، این بازیگر بریتانیایی عنوان کرده است که با گذشت زمان و افزایش اعتمادبه‌نفس حرفه‌ای‌اش، بیش از گذشته برای تعیین مرزهای رفتاری در محیط کار ایستادگی می‌کند و اجازه نمی‌دهد بی‌احترامی به عوامل فیلم، رفتارهای زن‌ستیزانه یا برخوردهای غیرحرفه‌ای در پشت صحنه عادی تلقی شوند.

این بازیگر که فعالیت سینمایی‌اش را در سال ۲۰۱۴ با فیلم «سقوط» آغاز کرد، در بخش دیگری از گفت‌وگو با «ال» فشارهای مداوم بر زنان در ‌هالیوود برای رعایت معیارهای خاص زیبایی پرداخت. به گفته پیو، زنان در این صنعت دائماً به‌خاطر ظاهر، نوع پوشش و روند افزایش سن مورد قضاوت قرار می‌گیرند؛ اما تقریباً هیچ انتخابی نمی‌تواند آن‌ها را از انتقادها مصون نگه دارد.