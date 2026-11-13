در حالی که رئیس‌جمهور و وزیر راه، چند بار وعده افتتاح راه‌آهن چابهار-زاهدان را دادند؛ مدیرعامل شرکت ساخت، زمان تحقق آن را پایان سال ۱۴۰۵ اعلام کرد!

به گزارش خبرگزاری فارس؛ راه‌آهن چابهار-زاهدان از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی شرق کشور است که قرار است بندر شهید بهشتی چابهار را به شبکه سراسری راه‌آهن متصل کند اما تکمیل آن بارها با زمان‌بندی‌های متفاوت اعلام شده و هر بار موعد بهره‌برداری به تاریخی دیگر موکول شده است.

مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، پیش‌تر وعده داده بود این خط ریلی در هفته دولت امسال (شهریورماه) به بهره‌برداری برسد. پس از محقق نشدن این زمان‌بندی، محمدجعفر قائم‌پناه؛ معاون اجرائی رئیس‌جمهور، در اظهاراتی از افتتاح پروژه طی دو ماه آینده خبر داد.

فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی نیز در نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل (19 آبان) اعلام کرد؛ تمام تلاش این وزارتخانه بر تکمیل راه‌آهن چابهار-زاهدان طی یک تا دو ماه آینده متمرکز است.

با وجود این وعده‌ها، هوشنگ بازوند؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در ۲۲ مهرماه زمان دیگری را برای افتتاح پروژه اعلام کرد. به گفته وی، راه‌آهن چابهار-زاهدان در صورت تداوم روند فعلی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفتنی است؛ راه‌آهن چابهار-زاهدان حدود ۶۳۰ کیلومتر طول دارد و با عبور از نیکشهر، ایرانشهر و خاش، بندر چابهار را به شبکه ریلی کشور متصل می‌کند. بخش زاهدان تا خاش این مسیر در سال ۱۴۰۱ افتتاح شده و بخش باقی‌مانده، اتصال چابهار به شبکه سراسری را محقق خواهد کرد.

اهمیت این پروژه علاوه‌بر جابه‌جایی مسافر و بار، توسعه جنوب شرق کشور و اتصال ریلی بندر چابهار و افزایش ظرفیت انتقال کالا از سواحل مکران به مناطق مرکزی و شمالی کشور است.

همچنین با تکمیل این پروژه راهبردی، بندر چابهار به‌عنوان دروازه اقیانوسی ایران، نقشی تعیین‌کننده در ترانزیت کالا میان آسیای مرکزی، افغانستان و آب‌های آزاد ایفا خواهد کرد.