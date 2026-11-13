روند افزایشی قیمت نفت که چند روز است شروع شده، دیروز هم ادامه یافت و تنها چهار دلار با نفت

100 دلاری فاصله دارد.

روز گذشته پیش از بسته شدن بازارها و تا زمان تنظیم این گزارش، قیمت نفت در ادامه بازگشت به روند افزایشی اخیر در مرز 96 دلار به ازای هر بشکه معامله شد. رخدادی که فشار تازه‌ای بر هزینه تولید، حمل‌ونقل و تورم جهانی وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پنج روز پیش «سرلشکر محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود که تمام ادعاهای آمریکایی‌ها درباره استمرار مذاکرات با ایران و برگزاری نشستی در قطر، «دروغ محض و افترا» است و روند افزایشی قیمت نفت شروع شد.

شامگاه پنجشنبه ترامپ مدعی شده بود که «ما به توافق با ایران نیازی نداریم» و خبرگزاری بلومبرگ هم نوشت با این حرف ترامپ قیمت نفت بالا رفت.

اینجاست که اهمیت خبرسازی آمریکایی‌ها برای مهار قیمت‌ها بیشتر نمایان می‌شود. در واقع آنها با مانور روی خبر مذاکرات قیمت‌ها را کنترل کردند و بعد از پاسخ محکم مسئولان ایرانی، مجبور شدند با فرار رو به جلو، از بی‌نیازی به مذاکره سخن بگویند.

اما «جاست داریو» یکی از تحلیلگران بازارهای مالی روز چهارشنبه با انتشار نموداری نوشت: یک معامله‌گر، موقعیت معاملاتی با نوسان‌پذیری بالا (موقعیتی معاملاتی که از افزایش نوسانات قیمت سود می‌برد) در بازار نفت خام باز کرده که ساختار آن به‌گونه‌ای است که از افزایش قیمت نفت سود بیشتری می‌برد.

یعنی این معامله‌گر پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت افزایش خواهد یافت و به‌گونه‌ای معامله‌اش را تنظیم کرده که نه‌تنها از افزایش قیمت سود می‌برد بلکه از نوسان شدید قیمت‌ها هم سود خواهد برد.

عبور نفت از سطح قیمتی 95 دلار توجه معامله‌گران را به آینده عرضه، تقاضای انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی معطوف کرده است. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند هزینه واردات انرژی را برای کشورهای مصرف‌کننده افزایش دهد و فشار تازه‌ای بر هزینه تولید، حمل‌ونقل و تورم جهانی وارد کند. در مقابل، تثبیت قیمت نفت در سطوح بالاتر می‌تواند درآمد صادراتی کشورهای تولیدکننده نفت را تقویت کند.

ینبع از مدار خارج شد

تحولات خارج از تنگه هرمز هم از عوامل اصلی افزایش قیمت نفت بوده است و مثل چند ماه اخیر، نقش یمنی‌ها در این زمینه پررنگ است. دیروز تصاویر ماهواره‌ای نشان داد که یکی از سایت‌های تاسیسات نفتی ینبع عربستان دچار فلرینگ (سوزاندن گازهای اضافی) با ظرفیت ۷۰ مگاوات شده است.

دیروز «سرتیپ یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، گفت که ایستگاه پمپاژ شماره هفت در خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان با پهپاد هدف گرفته شده و یک فروند موشک بالستیک هم به تاسیسات نفتی ینبع اصابت کرده است.

این دومین مرتبه در هفته گذشته است که خط لوله شرق به غرب هدف قرار می‌گیرد. همان خط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زند.

ینبع یکی از مهم‌ترین مراکز نفتی و صادرات انرژی عربستان و یک خروجی حیاتی نفت به دریای سرخ در زمان بسته بودن تنگه هرمز است.