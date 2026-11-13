سرپرست وزارت نفت گفت: میزان گاز از دست ‌رفته سکوی حادثه‌دیده پارس جنوبی با فعالیت سکوهای دیگر جبران شده و به ‌زودی عملیات در سکوی حادثه‌ دیده از سر گرفته می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت نفت، با نجات همه کارکنان سکوی D فاز ۱۴ پارس جنوبی در پی حادثه حریق، میزان گاز از دست ‌رفته این سکو با فعالیت سکوهای دیگر جبران شده و به‌زودی عملیات در سکوی حادثه‌دیده از سر گرفته می‌شود.

حمید بورد؛ سرپرست وزارت نفت، در بازدید میدانی از سکوی D فاز ۱۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی، با اشاره به تلاش کارکنان صنعت نفت برای تداوم تولید گاز اظهار کرد: ما در سخت‌ترین شرایط برای ایران ایستاده‌ایم و گاز در دشوارترین شرایط تولید و به دست مردم می‌رسد. وی با اشاره به حادثه حریق در این سکو گفت: خوشبختانه همه کارکنان سکوی D فاز ۱۴ که دچار حریق شده بود، نجات یافتند. فعالیت در این سکو هم به‌زودی از سر گرفته می‌شود. ضمن اینکه میزان گاز ازدست‌رفته این سکو از طریق فعالیت سکوهای دیگر جبران شده است.

گفتنی است؛ سکوی D فاز ۱۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی شامگاه ۱۹ آبان دچار حادثه حریق شد که این آتش‌سوزی با اقدام بموقع نیروهای عملیاتی و ایمنی در مدت کوتاهی مهار شد.