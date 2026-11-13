فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۲۰۰۸
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سرپرست وزارت نفت:

گاز از دست ‌رفته سکوی حادثه‌دیده پارس جنوبی جبران شد

سرپرست وزارت نفت گفت: میزان گاز از دست ‌رفته سکوی حادثه‌دیده پارس جنوبی با فعالیت سکوهای دیگر جبران شده و به ‌زودی عملیات در سکوی حادثه‌ دیده از سر گرفته می‌شود.
بر اساس اعلام وزارت نفت، با نجات همه کارکنان سکوی D فاز ۱۴ پارس جنوبی در پی حادثه حریق، میزان گاز از دست ‌رفته این سکو با فعالیت سکوهای دیگر جبران شده و به‌زودی عملیات در سکوی حادثه‌دیده از سر گرفته می‌شود.
حمید بورد؛ سرپرست وزارت نفت، در بازدید میدانی از سکوی D فاز ۱۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی، با اشاره به تلاش کارکنان صنعت نفت برای تداوم تولید گاز اظهار کرد: ما در سخت‌ترین شرایط برای ایران ایستاده‌ایم و گاز در دشوارترین شرایط تولید و به دست مردم می‌رسد. وی با اشاره به حادثه حریق در این سکو گفت: خوشبختانه همه کارکنان سکوی D فاز ۱۴ که دچار حریق شده بود، نجات یافتند. فعالیت در این سکو هم به‌زودی از سر گرفته می‌شود. ضمن اینکه میزان گاز ازدست‌رفته این سکو از طریق فعالیت سکوهای دیگر جبران شده است.
گفتنی است؛ سکوی D فاز ۱۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی شامگاه ۱۹ آبان دچار حادثه حریق شد که این آتش‌سوزی با اقدام بموقع نیروهای عملیاتی و ایمنی در مدت کوتاهی مهار شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

حامیان جنگ  پشت نقاب صلح‌طلبی!

مقامات آمریکایی از ترس انتقام ایران درپایگاه‌های نظامی پنهان شده‌اند

«تغییر رژیم» اتفاق افتاد اما در آمریکا!(یادداشت روز)

کوخی که دست ملکوتی‌ها هم به آن نمی‌رسد (به جای گفت و شنود)

حماقت کنند، پایگاه‌های دوردست آمریکا را هم می‌زنیم مواد غنی‌شده را از کشور خارج نمی‌کنیم

پیمان جنبش نجباء با رهبر انقلاب؛ انتقام از جهنمی‌ها نزدیک است

منصور انوری دِین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرد

ترامپ ناتوان از جنگ و توافق دنبال زمان خریدن برای محاصره اقتصادی است

26 آبان، آخرین فرصت خوداظهاری 7 میلیون جامانده افزایش کالابرگ

رهبر شهید انقلاب معمار صنعت هوافضای ایران بودند