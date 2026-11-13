از سال 1403 با آغاز به کار دولت چهاردهم، تاکنون نشست خبری عمومی و مستقلی با حضور وزیر اقتصاد برگزار نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل گستردگی مأموریت‌ها و نقش محوری در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور، یکی از دستگاه‌هایی است که تصمیمات آن به‌صورت مستقیم بر فعالیت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، تجار، سرمایه‌گذاران و معیشت خانوارها اثر می‌گذارد.

با این حال، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، فرصتی در قالب نشست خبری عمومی برای پاسخ‌گویی مستقیم وزیر اقتصاد به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های مختلف فراهم نشده است.

البته در این مدت ارتباطات رسانه‌ای وزارتخانه به‌طور کامل متوقف نبوده و سخنگویی وزارتخانه و برخی مصاحبه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای نیز وجود داشته است؛ اما محدود شدن ارتباطات رسانه‌ای به مصاحبه‌های موردی یا حضور در رسانه‌های مشخص، نمی‌تواند جایگزین نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف و امکان طرح پرسش‌های متنوع شود.

این موضوع صرفاً به دوره مدیریت وزیر فعلی محدود نمی‌شود. «عبدالناصر همتی» و پس از او «سیدعلی مدنی‌زاده» هر دو در دوره مسئولیت خود با مسائل و پرسش‌های متعددی در حوزه اقتصاد مواجه بوده‌اند، اما برگزاری نشست خبری عمومی و منظم با حضور خبرنگاران اقتصادی در دستور کار قرار نگرفته است.

این در حالی است که در همین بازه زمانی، موضوعاتی همچون سیاست‌های ارزی، وضعیت درآمدهای مالیاتی، نحوه تأمین مالی کسری بودجه، عملکرد بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی، مشکلات تجارت خارجی و گمرکی، اصلاح نظام بانکی و چالش‌های تأمین مالی تولید، از جمله محورهای مهم بحث در فضای اقتصادی کشور بوده‌اند.

اهمیت پاسخ‌گویی وزیر اقتصاد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که گستره مسئولیت‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد. از عملکرد گمرک در تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع ترخیص کالا گرفته تا سیاست‌های مالیاتی، وضعیت واگذاری دارایی‌های دولت، عملکرد بازار سرمایه، نظام حسابرسی و مدیریت منابع و مصارف خزانه، همگی موضوعاتی هستند که نیازمند توضیح و شفاف‌سازی مستمر از سوی متولیان مربوطه‌اند.

در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه منابع مالی، تجارت خارجی، محدودیت‌های ارزی، تورم و تأمین مالی تولید مواجه است، رسانه‌ها باید امکان طرح مستقیم پرسش از بالاترین مقام اقتصادی دولت درباره سیاست‌ها، تصمیمات و میزان تحقق برنامه‌های اعلام‌شده را داشته باشند.

نکته مهم آن است که نشست خبری صرفاً محلی برای ارائه گزارش عملکرد و بیان دستاوردها نیست؛ بلکه باید فرصتی برای طرح پرسش‌های انتقادی، بررسی نقاط ضعف، روشن شدن مسئولیت دستگاه‌ها و دریافت پاسخ درباره مسائل حل‌نشده باشد. به همین دلیل، ارتباط رسانه‌ای گزینشی یا انتشار اخبار اقدامات وزارتخانه، به‌تنهائی نمی‌تواند نیاز به پاسخ‌گویی عمومی را برطرف کند.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، برگزاری نشست خبری با حضور وزیر اقتصاد بیش از آنکه یک برنامه تشریفاتی یا مطالبه خبرنگاران باشد، ضرورتی در راستای شفافیت سیاست‌گذاری و تقویت پاسخ‌گویی در یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اقتصادی دولت است.

انتظار می‌رود این وزارتخانه با عبور از الگوی اطلاع‌رسانی فعلی، زمینه ارتباط مستقیم و مستمر وزیر با رسانه‌های مختلف را فراهم کند؛ چراکه سیاست‌گذاری اقتصادی بدون توضیح درباره تصمیمات و پاسخ‌گویی درباره نتایج آنها، نمی‌تواند به شکل‌گیری اعتماد عمومی و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها کمک کند.