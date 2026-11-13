شیراز- خبرنگار کیهان:

سید ابراهیم حسینی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در بازدید از موکب فاطمیه (هیئت انصار المهدی (عج) شهرک سعدی) با حضور هاجری رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع)، شهردار کلان‌شهر شیراز و مدیران ارشد شهری، ضمن قدردانی از عوامل اجرایی و برنامه‌ریزان این مجموعه، بر نقش ارزشمند محبان اهل‌بیت(ع) در برگزاری مراسم و برنامه‌های مذهبی تأکید

کرد.

سید ابراهیم حسینی با تقدیر از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، به‌ویژه مجموعه سازمان فرهنگی شهرداری، شهرداری منطقه ۳، اظهار کرد: برگزاری مستمر این برنامه‌ها، به‌خصوص در شهرک سعدی، حاصل تلاش و همراهی افرادی است که با برنامه‌ریزی و پیگیری، زمینه اجرای این محافل را فراهم می‌کنند.

وی همچنین از نقش آقای هاجری رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) در پیگیری، برنامه‌ریزی و اجرای این برنامه‌ها در سطح شهر و همراهی ویژه ایشان در این مراسم قدردانی کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به حضور و همراهی مردم در برنامه‌های مذهبی و توسل به اهل‌بیت(ع)، گفت: به وجود شما به‌عنوان محبان اهل‌بیت(ع) در این شهر افتخار می‌کنیم و از حضور، پیگیری‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی شما که با توسل به اهل‌بیت(ع) همراه است، صمیمانه سپاسگزاریم.

حسینی با اشاره به توفیقات حاصل‌شده برای کشور و نظام، این دستاوردها را در پرتو توسل به اهل‌بیت(ع) ارزشمند دانست و از همراهی و حضور فعال حاضران در این ایام قدردانی کرد.