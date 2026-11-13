هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مُدهامَّتان» با معرفی برگزیدگان به پایان رسید

همدان- خبرنگار کیهان:

هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مُدهامَّتان» با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، استاندار همدان و جمعی از فعالان قرآنی کشور و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در آیین اختتامیه این مسابقات، «مدهامتان» را فرصتی ارزشمند برای خدمت به قرآن کریم و گسترش فعالیت‌های قرآنی در مساجد دانست و گفت: در این دوره حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مسجد مشارکت داشتند.

حجت‌الاسلام علی ملانوری شمسی با اشاره به روند برگزاری این رقابت‌ها اظهار کرد: تشکیل گروه‌های قرآنی در مساجد و رقابت در سطوح محله، شهرستان و استان، زمینه حضور برگزیدگان در مرحله نهایی را فراهم کرده و ظرفیت گسترده مردمی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به جایگاه و خدمات رهبر شهید انقلاب افزود: فعالان قرآنی کشور به واسطه توجه و حمایت‌های ایشان مسئولیت بیشتری در قبال قرآن و فرهنگ دینی بر عهده دارند و ادای دین به آن شخصیت بزرگ، در گرو تلاش، مجاهدت و فعالیت مستمر در عرصه‌های قرآنی و فرهنگی است.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه مساجد در محلات تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی و قرآنی باید به رونق مساجد، افزایش نشاط و پویایی آن‌ها و حضور مؤثر نسل نوجوان و جوان منجر شود.

ملانوری شمسی خاطرنشان کرد: اگر مسجد قرار است محور محله باشد، فعالان قرآنی نیز باید در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محله نقش محوری ایفا کنند؛ از این رو توانمندسازی، مهارت‌افزایی و تقویت تشکیلات و کادر فعالان مسجدی از ضرورت‌های جدی این مسیر است.

وی ابراز امیدواری کرد با ارتقای توانمندی نیروهای قرآنی مساجد، زمینه مشارکت مؤثرتر آنان در برنامه‌های مسجد‌محور و تحقق حکمرانی محله‌محور فراهم شود.

ترویج فرهنگ قرآنی باید

به اولویت جامعه تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه گفت: قرآن کریم علاوه بر ظاهر، از باطنی عمیق برخوردار است و اگرچه حفظ، قرائت و تلاوت آن توفیقی ارزشمند محسوب می‌شود، اما نباید به این مراحل اکتفا کرد؛ بلکه باید تلاش کنیم آموزه‌های قرآن به قلب انسان راه یابد و در رفتار فردی و اجتماعی جامعه جاری شود.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی با بیان اینکه رشد معنوی و تقرب به خداوند صرفاً با آشنایی ظاهری با قرآن محقق نمی‌شود، افزود: دبیرخانه این جشنواره باید به‌صورت مستمر در استان فعال باشد و با انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم، زمینه ارتقای کیفیت و اثربخشی دوره‌های آینده را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و بین‌المللی اظهار کرد: جامعه اسلامی برای دستیابی به عزت، استقلال، پیشرفت و قدرت بیشتر باید آموزه‌های قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) را محور حرکت خود قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان تأکید کرد: قرآن باید در رأس فعالیت‌های فرهنگی جامعه قرار گیرد و همان‌گونه که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در سیره خود بر پیوند میان قرآن، معنویت و اداره جامعه تأکید داشتند، ترویج فرهنگ قرآنی نیز باید به یک اولویت جدی تبدیل شود.

رویدادهای قرآنی فرصتی ارزشمند

برای ترویج فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (ع)

حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان نیز در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» برگزاری رویدادهای قرآنی را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (ع) و بهره‌مندی از دریای بیکران معارف الهی دانست و گفت: آموزه‌های قرآن کریم می‌تواند مسیر تعالی انسان، بهره‌برداری صحیح از منابع، حفظ محیط زیست، عدالت، کرامت انسانی و تحقق زندگی همراه با آرامش و نشاط را هموار کند و ترویج این فرهنگ نباید محدود به یک کشور یا جوامع اسلامی باشد بلکه باید زمینه آشنایی و بهره‌مندی همه ملت‌ها از این منبع ارزشمند معرفتی فراهم شود.