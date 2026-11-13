شیراز- خبرنگار کیهان:

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، زیرساختی و عملیاتی برای مدیریت بارندگی‌های شدید و کاهش خطر آب‌گرفتگی و سیلاب در این کلان‌شهر خبر داد.

امید جابری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری با محوریت بررسی پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو و بارش‌های سیل‌آسا اظهار کرد: برنامه‌های مدیریت شهری در چهار حوزه پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی دنبال شده است.

وی توسعه شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری، لوله‌گذاری، احداث و تقویت سیل‌بندها و لایروبی مسیرهای عبور آب در مناطق یازده‌گانه را از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی برای کاهش خطر آب‌گرفتگی عنوان کرد.

جابری افزود: در راستای ارتقای آمادگی عملیاتی، دستورالعمل مدیریت و عملیات زمستانه شهرداری با الحاقیه ویژه بارش‌های سیل‌آسا تدوین و ابلاغ شده و برگزاری مانورهای عملیاتی و تمرین‌های دورمیزی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان بارندگی‌های اخیر گفت: نیروهای انسانی و تجهیزات عملیاتی بر اساس مطالعات کارشناسی، سوابق آب‌گرفتگی و شناسایی نقاط پرخطر، در محدوده‌های حساس از جمله معابر مستعد تجمع آب، منهول‌ها و مسیرهای مرتبط با حوزه‌های آبریز شهری مستقر شدند تا امکان مداخله سریع در شرایط اضطراری فراهم باشد.

وی همچنین از پیش‌بینی ظرفیت‌های پشتیبان برای جابه‌جایی و اسکان اضطراری شهروندان خبر داد و تصریح کرد: اتوبوس‌های خطوط شهری، سالن‌های ورزشی مناطق یازده‌گانه و کمپ جنت برای استفاده احتمالی در شرایط بحرانی و تأمین اسکان موقت شهروندان آسیب‌دیده آماده‌سازی شده‌اند.

جابری آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی را از ارکان مهم مدیریت بحران دانست و با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان گفت: پرهیز از ترددهای غیرضروری هنگام بارندگی شدید، خودداری از عبور یا توقف در مسیرهای سیلابی و حاشیه مسیل‌ها، توجه به هشدارهای رسمی و همکاری با نیروهای امدادی و خدمات شهری، نقش مؤثری در کاهش حوادث و خسارات دارد.

وی در پایان با اشاره به موقعیت جغرافیایی شیراز و ورود روان‌آب از ارتفاعات و حوزه‌های آبریز بالادست تأکید کرد: کنترل این مخاطره علاوه بر آمادگی مدیریت شهری، نیازمند اجرای طرح‌های اصولی آبخیزداری در ارتفاعات و همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی مسئول است. هدف مدیریت شهری، عبور از رویکرد صرفاً واکنشی و حرکت به سمت مدیریت پیش‌نگر و کاهش خطرپذیری شهر است.