۲۷۰ روستای خراسان رضوی از تنش آبی خارج شدند

مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: ۲۷۰ روستا از ابتدای برنامه هفتم توسعه تاکنون در استان از تنش آب شرب خارج شده‌اند.

حسین امامی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اعتبار صرف‌شده برای اجرای طرح‌های آب‌رسانی به ۲۹۰ هزار نفر جمعیت ساکن در این روستاها سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و تا پایان برنامه هفتم ۳۱۰ روستای دیگر از آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد.

وی اضافه کرد: با حفر ۷۰ حلقه چاه، بهره‌برداری از ۱۵ هزار مترمکعب مخزن و اجرای ۴۶۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع در سال گذشته و افتتاح ۵۷ طرح آب‌رسانی در قالب پویش هر هفته ۵۰ روستا طی سال‌جاری، زمینه پیشتازی این شرکت از افق برنامه‌ها فراهم شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ادامه داد: اکنون بین سه تا پنج طرح آب‌رسانی در هر یک از ۳۳ شهرستان خراسان رضوی فعال است و خراسان رضوی به کارگاه آب‌رسانی روستایی تبدیل شده و تحول در منابع اعتباری با وجود شرایط جنگی، تلاش‌ها برای تحقق اهداف وزارت نیرو و شرکت مهندسی را مضاعف کرده است.

امامی افزود: اجرای کامل و رعایت تمامی شاخص‌ها از جمله نصب دوربین‌های حفاظتی، تله‌متری و لوله‌گذاری خطوط و شبکه در کنار اجرای سازه باعث افزایش هزینه‌های بهره‌برداری شده که نتیجه آن کاهش هزینه‌های نگهداری است. وی گفت: افزایش قیمت تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح‌های آب‌رسانی نیز از چالش‌های این شرکت بوده و امید است تخصیص اعتبارات آب‌رسانی رشد داشته باشد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: با توجه به تعداد زیاد کارگاه‌های عمرانی، تخصیص منابع مالی به منظور تسریع در روند اجرای ادامه طرح‌های آب‌رسانی ضروری است.