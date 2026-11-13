تالش– خبرنگار کیهان:

آیین تجلیل از داوطلبان جوان جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش و امام جمعه شهرستان، در جوار مزار شهدای گمنام برگزار شد.

هم‌زمان با سالروز تأسیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، از جمعی از داوطلبان جوان این جمعیت در آیینی معنوی و با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار و امام جمعه شهرستان، در جوار مزار شهدای گمنام تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، از تلاش‌ها، خدمات داوطلبانه و نقش‌آفرینی جوانان هلال‌احمر در عرصه‌های مختلف امدادی و اجتماعی قدردانی شد.