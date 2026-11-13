شیراز- خبرنگار کیهان:

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس، با تأکید بر ضرورت پیوند میان مدیریت منابع و نقش‌آفرینی زنان در خانواده، بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه آب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی بانوان در بخش‌های صنعتی تأکید کرد.

سمانه ذوالقدری جهرمی، با حضور در شهرستان آباده و در راستای بررسی ظرفیت‌های صنعتی، زیرساختی و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، از ظرفیت‌های این شهرستان بازدید کرد. در این سفر، علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، فرماندار شهرستان آباده و جمعی از مسئولان محلی نیز همراه وی حضور داشتند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس در ابتدای این سفر، در جشنواره فرهنگی فراگیری نخستین واژه، آب در شهر صغاد حضور یافت؛ برنامه‌ای که با هدف پیوند آموزش سواد پایه با فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از منابع آب برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی طراحی شده است.

ذوالقدری جهرمی در ادامه با حضور در همایش بانوی آب و گفت‌وگو با بانوان شهر صغاد، با اشاره به اینکه فرهنگ مصرف از جمله ابعاد مهم فرهنگ در خانواده محسوب می‌شود، اظهار داشت: فرهنگ مصرف، مجموعه‌ای از باورها، نگرش‌ها و رفتارهایی است که نحوه مواجهه ما با منابع و نعمت‌های در اختیارمان را تعیین می‌کند. وی با تأکید بر نقش کلیدی زنان در مدیریت خانه و شکل‌دهی به الگوهای رفتاری اعضای خانواده، آموزش رفتارهای مسئولانه در مصرف را بخشی از رسالت فرهنگی آنان دانست.

وی همچنین با مرتبط ساختن فرهنگ مصرف با مفهوم شکرگزاری عملی و مسئول‌پذیری اجتماعی، خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری اجتماعی به معنای پرهیز از خودخواهی و مصرف بی‌رویه است تا رفاه شخصی به قیمت تضییع حقوق عمومی و منابع مشترک جامعه حاصل نشود.

در بخش دیگری از این بازدید، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس از کارخانه کاشی و سرامیک پاسارگاد بازدید کرد. این مجموعه با بهره‌گیری از حدود ۱۷۰۰ نیروی شاغل، با ایجاد کارگاه‌های صنایع‌دستی و خیاطی در کنار فضای تولید صنعتی، ظرفیت اشتغال ۲۲۰ بانو را فراهم آورده است.

ذوالقدری جهرمی با تمجید از این الگوی کارساز، این مجموعه را نمونه‌ای از محیط‌های کار دوستدار خانواده و زندگی توصیف کرد.

ذوالقدری جهرمی در پایان با همراهی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و مسئولان شهرستان، از تصفیه‌خانه فاضلاب آباده بازدید و در جریان مراحل جمع‌آوری، تصفیه بهداشتی و ظرفیت‌های بهره‌برداری مجدد از پساب قرار گرفت.