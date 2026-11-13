شیراز- خبرنگار کیهان:

استاندار فارس، با تأکید بر تأمین مناسب کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در استان، گفت: ذخایر استراتژیک فارس در شرایط کنونی حتی نسبت به پیش از آغاز جنگ، وضعیت مطلوب‌تری دارد و با اجرای طرح‌های نظارتی و حمایتی، تلاش شده است کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در شرایط جنگی اظهار کرد: اگرچه افزایش قیمت‌ها در بازار تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی رخ داده است، اما کنترل گران‌فروشی با جدیت دنبال می‌شود و خوشبختانه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در استان فارس به‌وفور در دسترس قرار دارد.

امیری با اشاره به اقدامات نظارتی در بازار گفت: ستاد تنظیم بازار استان به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و همکاری مطلوبی میان اعضای این ستاد وجود دارد. همچنین نظارت‌های نظام‌مند و میدانی با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، بازاریان و اتاق‌های اصناف انجام می‌شود.

استاندار فارس از اجرای دو طرح مهم در راستای تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی خبر داد و بیان کرد: طرح «روستابازار» با مشارکت شرکت تعاون روستایی در استان اجرا شده است که نقش مؤثری در عرضه کالا و تأمین نیازهای مردم مناطق روستایی دارد.

امیری همچنین به اجرای طرح «از مزرعه تا سفره» اشاره کرد و افزود: این طرح از حدود یک سال و نیم گذشته در استان فارس آغاز شده و در کنار سایر برنامه‌های نظارتی و حمایتی، زمینه عرضه کالاهای اساسی با قیمتی حدود ۲۰ درصد کمتر از شرایط پیشین را برای مردم فراهم کرده است.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها و شاخص‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان فارس در زمینه نظارت بر بازار رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.